«Гамлет»: метафора сегодняшнего человека

«Гамлет»: метафора сегодняшнего человекаРежиссер Антон Яковлев осовременил в «Ленкоме» шекспировскую трагедию
Долгожданная премьера в «Ленкоме» обрадует поклонников осиротевшего после смерти своего бессменного худрука Марка Захарова театра. Приглашенный режиссер – худрук Театра им. Н. В. Гоголя Антон Яковлев – взялся за амбициозную задачу. Главную пьесу мирового репертуара он решил поставить так, чтобы зрители разобрались в разрушительной силе гамлетизма. И не забыл при этом про фирменный ленкомовский антураж – эффектную визуальную символику, живую музыку и актеров-звезд. Случившаяся премьера вышла эффектной и страстной, но небесспорной.
Яковлев – режиссер аккуратный и осторожный. Два его самых известных спектакля – «Крейцерова соната» и «Дуэль» в МХТ им. А. П. Чехова – отличались бережным отношением к первоисточнику и общим «безобидным» тоном. Красивые спектакли – иллюстрации первоклассной литературы. Его решение взяться за «Гамлета» удивило и заинтриговало многих. Тем более что в «Ленкоме» главный шекспировский текст ставили дважды, и в обоих случаях кинорежиссеры – Андрей Тарковский и Глеб Панфилов. Мэтров интересовал контраст между высоким порывом Гамлета и кровавой трагедией в финале.