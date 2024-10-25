«Гамлет»: метафора сегодняшнего человека

Яковлев – режиссер аккуратный и осторожный. Два его самых известных спектакля – «Крейцерова соната» и «Дуэль» в МХТ им. А. П. Чехова – отличались бережным отношением к первоисточнику и общим «безобидным» тоном. Красивые спектакли – иллюстрации первоклассной литературы. Его решение взяться за «Гамлета» удивило и заинтриговало многих. Тем более что в «Ленкоме» главный шекспировский текст ставили дважды, и в обоих случаях кинорежиссеры – Андрей Тарковский и Глеб Панфилов. Мэтров интересовал контраст между высоким порывом Гамлета и кровавой трагедией в финале.