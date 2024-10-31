Банк России передает привет экономике

В частности, доходы Банка России прямо зависят от уровня процентных ставок, на которых он оказывает прямое и решающее влияние, а за судьбу большинства рынков, которую он определяет столь же прямо (определяя всю конъюнктуру страны), он не несет никакой ответственности. В 2022 г. процентные доходы составили 97% всех доходов регулятора (являющегося, таким образом, некоторым аналогом «играющего судьи» в футболе), а в 2023 г. – 78% его доходов. При этом сумма процентных доходов выросла на 27% (с 525 до 669 млрд руб.) даже при снижении среднегодовой ключевой ставки (с 10,5% в 2022 до 9,9% в 2023 г.); ее повышение в текущем году не менее чем в 1,8 раза станет важным фактором нового роста доходов мегарегулятора.