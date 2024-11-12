Кодекс для «цифровой занятости»Как должна регулироваться эта стремительно растущая сфера
Сегодня в России онлайн-платформы для заработка используют, по разным оценкам, от 12 млн до 15 млн специалистов – почти каждый пятый трудоспособный житель страны. Курьеры, мастера ремонта, репетиторы ищут через цифровые сервисы заказчиков на услуги, выполняют работу и практически гарантированно получают оплату. Компании, в свою очередь, быстро находят и нанимают под свои задачи нужных специалистов. Без трудовых договоров и прочих сложностей с оформлением.
Цифровой посредник удобен всем. Очевидно, что пользователей подобных платформ будет больше. В том числе приходящих с организованного рынка труда. Поэтому уже сегодня важно увидеть и обойти подводные камни, которые могут возникнуть с расширением онлайн-занятости в стране.
И здесь возникает три вопроса.