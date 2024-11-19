Анархия трампизма

Анархия трампизмаИсход выборов в США – позитивный элемент для России и медленно формирующейся новой международной системы
Уверенная победа Дональда Трампа качественным образом изменила ситуацию в мире. Пока эти трансформации слабо заметны. Но они неизбежны ввиду идеологии и методов команды, которая возглавит Белый дом. Есть основания полагать, что вторая легислатура Трампа будет более содержательной с точки зрения реализации его взглядов и менее ограниченной глубинным государством, сетью либеральных структур, плотно удерживающих позиции в Вашингтоне. Либеральный глобализм крепко «получил по зубам», но никуда из США не делся. Не исчезло и глубинное государство. Они будут серьезными игроками при администрации Трампа. Его позиции сильно укрепляет победа республиканцев на выборах в обе палаты конгресса. Но тем не менее не все республиканцы трамписты.
Наблюдатели активно обсуждают первые назначения в Вашингтоне. Появились имена новых вероятных глав министерства обороны, госдепартамента, национальной разведки и ЦРУ. Ключевыми факторами для Трампа в выборе команды станут личная лояльность и идеологическая близость. Во-первых, республиканец научен горьким опытом первой каденции, когда, осушая вашингтонское болото, он столкнулся с предательством и критикой своих протеже. Во-вторых, Трампу нужны те, кто разделяет его видение мира, взгляды, идеологию.