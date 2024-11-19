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Анархия трампизма

Исход выборов в США – позитивный элемент для России и медленно формирующейся новой международной системы
Георгий Асатрян , научный сотрудник Института военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ

Уверенная победа Дональда Трампа качественным образом изменила ситуацию в мире. Пока эти трансформации слабо заметны. Но они неизбежны ввиду идеологии и методов команды, которая возглавит Белый дом. Есть основания полагать, что вторая легислатура Трампа будет более содержательной с точки зрения реализации его взглядов и менее ограниченной глубинным государством, сетью либеральных структур, плотно удерживающих позиции в Вашингтоне. Либеральный глобализм крепко «получил по зубам», но никуда из США не делся. Не исчезло и глубинное государство. Они будут серьезными игроками при администрации Трампа. Его позиции сильно укрепляет победа республиканцев на выборах в обе палаты конгресса. Но тем не менее не все республиканцы трамписты.

Наблюдатели активно обсуждают первые назначения в Вашингтоне. Появились имена новых вероятных глав министерства обороны, госдепартамента, национальной разведки и ЦРУ. Ключевыми факторами для Трампа в выборе команды станут личная лояльность и идеологическая близость. Во-первых, республиканец научен горьким опытом первой каденции, когда, осушая вашингтонское болото, он столкнулся с предательством и критикой своих протеже. Во-вторых, Трампу нужны те, кто разделяет его видение мира, взгляды, идеологию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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