Анархия трампизма

Уверенная победа Дональда Трампа качественным образом изменила ситуацию в мире. Пока эти трансформации слабо заметны. Но они неизбежны ввиду идеологии и методов команды, которая возглавит Белый дом. Есть основания полагать, что вторая легислатура Трампа будет более содержательной с точки зрения реализации его взглядов и менее ограниченной глубинным государством, сетью либеральных структур, плотно удерживающих позиции в Вашингтоне. Либеральный глобализм крепко «получил по зубам», но никуда из США не делся. Не исчезло и глубинное государство. Они будут серьезными игроками при администрации Трампа. Его позиции сильно укрепляет победа республиканцев на выборах в обе палаты конгресса. Но тем не менее не все республиканцы трамписты.