Как привлечь прямые инвестиции, или что мешает использовать pre-IPO

Другая причина неудачи может заключаться не в поведении инвесторов, их приоритетах и оценке рисков, а в том, что сама компания просто не готова к общению с инвесторами. Менеджмент не способен ясно и четко донести, для каких целей привлекаются средства, какие стратегические задачи ставит перед собой компания, не может обосновать финансовую и бизнес-модель, чтобы убедить инвесторов в том, что инвестиционный раунд создаст предпосылки для кратного роста бизнеса. Как правило, у тех, кто готов вкладывать деньги в непубличные компании свое понимание разумного и правильного использования инвестиций: например, это могут быть масштабирование производства, пополнение оборотного капитала, RnD для получения интеллектуальной собственности или разработка нового продукта. А вот, скажем, траты на маркетинг, продажа долей или акций собственниками могут выглядеть менее привлекательно. В условиях высокой конкуренции на рынке часто инвесторам очень важно, чтобы у компании, привлекающей капитал, была какая-то своя особенность, уникальный продукт или бизнес-модель, которые отличают ее от конкурентов, позволяют получить больше клиентов и как следствие масштабироваться. Если компания идентична или очень похожа на других игроков рынка, то ее инвестиционная привлекательность в глазах инвесторов может быть крайне низка.