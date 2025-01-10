«Шинель»: большой маленький человек

В федоровской «Шинели» страшное заполняет пространство и без того маленькой сцены целиком и полностью. Нет никакого зазора для надежды и света. Даже в «Котловане» по страшной прозе Андрея Платонова и не менее страшном «Морфии» по Михаилу Булгакову (спектакли, поставленные Федоровым в театрах Новосибирска и Пскова) лирическое начало пробивалось сквозь агрессивный гротеск и психоделическую мрачность. «Шинель» же безжалостна от начала и до конца.