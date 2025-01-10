«Шинель»: большой маленький человек

«Шинель»: большой маленький человекАнтон Федоров представил свою версию гоголевской повести про маленького человека
В этом сезоне один из лидеров современной режиссуры, Антон Федоров, после триумфа драйвовой новосибирской премьеры «Е-ее-ее» по мотивам «Бременских музыкантов» темой для размышлений выбрал произведение совсем другого толка. Тихую, но душераздирающую «Шинель». А местом для ее воплощения – крохотную сцену московского «Пространства «Внутри». Фантастическая поэтика Гоголя и ее мистические смыслы зазвучали как никогда ясно.
В федоровской «Шинели» страшное заполняет пространство и без того маленькой сцены целиком и полностью. Нет никакого зазора для надежды и света. Даже в «Котловане» по страшной прозе Андрея Платонова и не менее страшном «Морфии» по Михаилу Булгакову (спектакли, поставленные Федоровым в театрах Новосибирска и Пскова) лирическое начало пробивалось сквозь агрессивный гротеск и психоделическую мрачность. «Шинель» же безжалостна от начала и до конца.