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«Шинель»: большой маленький человек

Антон Федоров представил свою версию гоголевской повести про маленького человека
Наталья Витвицкая , критик

В этом сезоне один из лидеров современной режиссуры, Антон Федоров, после триумфа драйвовой новосибирской премьеры «Е-ее-ее» по мотивам «Бременских музыкантов» темой для размышлений выбрал произведение совсем другого толка. Тихую, но душераздирающую «Шинель». А местом для ее воплощения – крохотную сцену московского «Пространства «Внутри». Фантастическая поэтика Гоголя и ее мистические смыслы зазвучали как никогда ясно.

В федоровской «Шинели» страшное заполняет пространство и без того маленькой сцены целиком и полностью. Нет никакого зазора для надежды и света. Даже в «Котловане» по страшной прозе Андрея Платонова и не менее страшном «Морфии» по Михаилу Булгакову (спектакли, поставленные Федоровым в театрах Новосибирска и Пскова) лирическое начало пробивалось сквозь агрессивный гротеск и психоделическую мрачность. «Шинель» же безжалостна от начала и до конца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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