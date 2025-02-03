Флиппер, Поппер и Пеппи Длинныйчулок

На авансцене рынка IPO три действующих лица. Эмитенты малой капитализации со средним размещением в 5 млрд руб., долей акций в свободном обращении, как правило, не более 10%, которые желают повысить свою рыночную стоимость. Организаторы размещений, отвечающие за экспертизу, юридическое сопровождение, сбор заявок инвесторов и коммуникацию с ними. Наконец, флипперы (flippers, букв. «перевертыши») − на профессиональном жаргоне ими называют инвесторов, прежде всего розничных, которые приходят на IPO с тем, чтобы перепродать акции при первой возможности. В России насчитывается около 200 000 флипперов, которые кочуют от одного IPO к другому. Горизонт инвестиций розничных инвесторов на IPO составляет в среднем пару дней и не выходит за пределы месяца. Успех IPO − капитализация для мажоритарных акционеров и возможность быстрого обогащения для флипперов − зависит от взаимодействия всех трех персонажей постановки.