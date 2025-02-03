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Флиппер, Поппер и Пеппи Длинныйчулок

О чем можно узнать из доклада Банка России, посвященного первичному размещению акций
Сергей Моисеев , советник первого заместителя председателя Банка России

Банк России выпустил доклад для общественных консультаций «Информационная прозрачность на рынке ценных бумаг: эмитенты и условия первичного размещения их акций». В нем регулятор погрузился в непростой сюжет первичного публичного размещения акций (Initial Public Offering; IPO), сравнимого с незаурядной театральной постановкой.

На авансцене рынка IPO три действующих лица. Эмитенты малой капитализации со средним размещением в 5 млрд руб., долей акций в свободном обращении, как правило, не более 10%, которые желают повысить свою рыночную стоимость. Организаторы размещений, отвечающие за экспертизу, юридическое сопровождение, сбор заявок инвесторов и коммуникацию с ними. Наконец, флипперы (flippers, букв. «перевертыши») − на профессиональном жаргоне ими называют инвесторов, прежде всего розничных, которые приходят на IPO с тем, чтобы перепродать акции при первой возможности. В России насчитывается около 200 000 флипперов, которые кочуют от одного IPO к другому. Горизонт инвестиций розничных инвесторов на IPO составляет в среднем пару дней и не выходит за пределы месяца. Успех IPO − капитализация для мажоритарных акционеров и возможность быстрого обогащения для флипперов − зависит от взаимодействия всех трех персонажей постановки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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