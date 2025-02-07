«Евгений Онегин»: калейдоскоп страстей

В театре, как говорится, можно все, если это «все» оправдано художественным замыслом. Судя по всему, Перегудов хотел поставить «Онегина», минуя все известные театральные штампы, а заодно приблизить роман к сегодняшнему зрителю. Как это сделать, не переодевая всех в джинсы и не меняя время действия? Заставить текст звучать непривычно. «Онегин» написан как личный дневник Пушкина, сюжет обрамляют поэтические размышления на тему. Спектакль Перегудова выстроен по иному принципу – не только изменен порядок сцен, но «перетасованы» пушкинские строки и некоторые из них произносят не те, кому они ранее принадлежали.