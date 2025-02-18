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Победа консервативного разума

Шаги нового президента США определяют его как сторонника идеологии и стратегии РФ
Георгий Асатрян , научный сотрудник Института военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ

Полупризнанный, неафишируемый переговорный процесс между Россией и США дал свои положительные результаты. Знаковым событием в этом сложном деле стал телефонный разговор лидеров двух стран. Владимир Путин и Дональд Трамп 12 февраля переговорили впервые за долгое время. А говорить им было о чем. Событие это безусловно знаковое и, возможно, даже историческое. Основной темой переговоров, разумеется, стал кризис на Украине и, как следствие, будущие контуры мирового порядка. Ключевые стороны столкновения находятся в процессе инвентаризации и подведения итогов. Факторов, сделавших возможным начало этого процесса, два.

Первое – это военно-политические успехи России. Монотонное продвижение Вооруженных сил РФ убедило в неизбежности ее победы. Определенные успехи в выстраивании и адаптации социально-экономической и финансовой реальности в условиях жесточайших санкций стали базой. Второе – это фактическая революционная политическая ситуация в США. Победа Трампа стала знаковым событием в истории политического развития западной цивилизации. В отличие от 2016 г., когда она казалась неловкой случайностью, сбоем совершенной системы, нынешний момент имеет иную природу. Трамп сокрушил соперника, который являлся квинтэссенцией либерального глобализма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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