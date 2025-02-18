Победа консервативного разумаШаги нового президента США определяют его как сторонника идеологии и стратегии РФ
Полупризнанный, неафишируемый переговорный процесс между Россией и США дал свои положительные результаты. Знаковым событием в этом сложном деле стал телефонный разговор лидеров двух стран. Владимир Путин и Дональд Трамп 12 февраля переговорили впервые за долгое время. А говорить им было о чем. Событие это безусловно знаковое и, возможно, даже историческое. Основной темой переговоров, разумеется, стал кризис на Украине и, как следствие, будущие контуры мирового порядка. Ключевые стороны столкновения находятся в процессе инвентаризации и подведения итогов. Факторов, сделавших возможным начало этого процесса, два.
Первое – это военно-политические успехи России. Монотонное продвижение Вооруженных сил РФ убедило в неизбежности ее победы. Определенные успехи в выстраивании и адаптации социально-экономической и финансовой реальности в условиях жесточайших санкций стали базой. Второе – это фактическая революционная политическая ситуация в США. Победа Трампа стала знаковым событием в истории политического развития западной цивилизации. В отличие от 2016 г., когда она казалась неловкой случайностью, сбоем совершенной системы, нынешний момент имеет иную природу. Трамп сокрушил соперника, который являлся квинтэссенцией либерального глобализма.