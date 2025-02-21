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«На дне»: философия против правды жизни

Никита Кобелев перенес пьесу Максима Горького в наши реалии, чтобы ответить на вечный вопрос о смысле страдания
Наталья Витвицкая , критик

Художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев поставил на Основной сцене вверенного ему театра хрестоматийную пьесу Горького о жизни русской ночлежки. Это третья постановка «На дне» в истории Александринки, но первая, в которой действие перенесено в современность. Созвучие горьковской драматургии проблематике сегодняшнего дня в спектакле очевидно, но ненавязчиво. Режиссер вместе со зрителем пытается ответить на вопрос, что лучше – утешительная иллюзия или правда жизни. И если последнее, то что с этим делать.

Пьеса «На дне» в свое время поразила современников безысходными картинами из жизни частного ночлежного дома. Ее героями стали городские маргиналы: бывший карточный шулер, бывший актер, бывший аристократ, проститутка... Все они обитают в ночлежке, рассказывают о страшном прошлом и убеждают друг друга в беспросветности будущего. Когда среди них появляется старец Лука, он вносит разлад в привычную систему взаимоотношений и кое-кого (не всех) заставляет поверить в райские кущи и всеобщее счастье. Финал у пьесы открытый, старец исчезает, а каждому из героев уготована новая беда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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