«На дне»: философия против правды жизни

«На дне»: философия против правды жизниНикита Кобелев перенес пьесу Максима Горького в наши реалии, чтобы ответить на вечный вопрос о смысле страдания
Художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев поставил на Основной сцене вверенного ему театра хрестоматийную пьесу Горького о жизни русской ночлежки. Это третья постановка «На дне» в истории Александринки, но первая, в которой действие перенесено в современность. Созвучие горьковской драматургии проблематике сегодняшнего дня в спектакле очевидно, но ненавязчиво. Режиссер вместе со зрителем пытается ответить на вопрос, что лучше – утешительная иллюзия или правда жизни. И если последнее, то что с этим делать.
Пьеса «На дне» в свое время поразила современников безысходными картинами из жизни частного ночлежного дома. Ее героями стали городские маргиналы: бывший карточный шулер, бывший актер, бывший аристократ, проститутка... Все они обитают в ночлежке, рассказывают о страшном прошлом и убеждают друг друга в беспросветности будущего. Когда среди них появляется старец Лука, он вносит разлад в привычную систему взаимоотношений и кое-кого (не всех) заставляет поверить в райские кущи и всеобщее счастье. Финал у пьесы открытый, старец исчезает, а каждому из героев уготована новая беда.