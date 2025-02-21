«На дне»: философия против правды жизни

Пьеса «На дне» в свое время поразила современников безысходными картинами из жизни частного ночлежного дома. Ее героями стали городские маргиналы: бывший карточный шулер, бывший актер, бывший аристократ, проститутка... Все они обитают в ночлежке, рассказывают о страшном прошлом и убеждают друг друга в беспросветности будущего. Когда среди них появляется старец Лука, он вносит разлад в привычную систему взаимоотношений и кое-кого (не всех) заставляет поверить в райские кущи и всеобщее счастье. Финал у пьесы открытый, старец исчезает, а каждому из героев уготована новая беда.