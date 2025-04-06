Держись, геолог!

Впрочем, эти планы важны не только для самих геологов. От них, без ложного пафоса, зависит состояние экономики и даже геополитические позиции России. Хорошо это или плохо, но приходится констатировать: базой российского бюджета во многом остаются доходы от сырьевых отраслей, в первую очередь от нефтяной. И за это мы должны быть благодарны нескольким поколениям советских геологов, чей трудовой подвиг позволил создать огромную ресурсную базу. Академик РАН Алексей Конторович очень четко и емко определил роль геологии в судьбе нашей страны: «По большому счету, если бы тогда, в 60–70–80-е годы, не были открыты эти запасы нефти, что сегодня делала бы Россия? Где бы она находилась? Сегодня бы нашей страны просто не было. Экономика ее устояла именно благодаря тому, что была подготовлена и освоена уникальная сырьевая база».