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Держись, геолог!

С каким настроением покорители недр встречают свой профессиональный праздник?
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

В первое воскресенье апреля в России традиционно отмечается День геолога. В отличие от некоторых других профессиональных праздников его дата взята не с потолка, а точно отражает особенности процесса изучения недр – именно в апреле начинается полевой сезон, и геологические партии до осени отправляются в самые отдаленные уголки страны, где их ждет тяжелейшая работа и будет не до веселья. Так что День геолога – это последняя возможность расслабиться, а заодно и обсудить перспективы на предстоящий сезон.

Впрочем, эти планы важны не только для самих геологов. От них, без ложного пафоса, зависит состояние экономики и даже геополитические позиции России. Хорошо это или плохо, но приходится констатировать: базой российского бюджета во многом остаются доходы от сырьевых отраслей, в первую очередь от нефтяной. И за это мы должны быть благодарны нескольким поколениям советских геологов, чей трудовой подвиг позволил создать огромную ресурсную базу. Академик РАН Алексей Конторович очень четко и емко определил роль геологии в судьбе нашей страны: «По большому счету, если бы тогда, в 60–70–80-е годы, не были открыты эти запасы нефти, что сегодня делала бы Россия? Где бы она находилась? Сегодня бы нашей страны просто не было. Экономика ее устояла именно благодаря тому, что была подготовлена и освоена уникальная сырьевая база».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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