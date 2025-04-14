Сотрясение системы: тарифная война оказалась неожиданностью для многих

События в Соединенных Штатах продолжают развиваться стремительно и драматично. Уверенная победа Дональда Трампа, его первые месяцы в Белом доме, его действия и заявления – революция для американской политической системы и, казалось бы, вечных устоев внешней политики. Стройная, старая, надежная и элегантная политсистема Америки – творение гения отцов-основателей – оказалась в сложном положении. У многих возникают сомнения, что она не в полной мере отвечает интересам американцев и Соединенных Штатов как национального актора мировых дел.