Сотрясение системы: тарифная война оказалась неожиданностью для многих

Сотрясение системы: тарифная война оказалась неожиданностью для многихДействия Белого дома означают фактическое разрушение нынешнего статус-кво в мировой торговле
События в Соединенных Штатах продолжают развиваться стремительно и драматично. Уверенная победа Дональда Трампа, его первые месяцы в Белом доме, его действия и заявления – революция для американской политической системы и, казалось бы, вечных устоев внешней политики. Стройная, старая, надежная и элегантная политсистема Америки – творение гения отцов-основателей – оказалась в сложном положении. У многих возникают сомнения, что она не в полной мере отвечает интересам американцев и Соединенных Штатов как национального актора мировых дел.
Еще меньше сомнений во вкладе Америки в мировые дела. Назвать их позитивными и конструктивными вряд ли можно. Но никто не мог подумать, что революционеры, бьющие по основам международного порядка, способны оказаться в самом сердце этой самой системы.