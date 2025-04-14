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Сотрясение системы: тарифная война оказалась неожиданностью для многих

Действия Белого дома означают фактическое разрушение нынешнего статус-кво в мировой торговле
Георгий Асатрян , научный сотрудник Института военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ

События в Соединенных Штатах продолжают развиваться стремительно и драматично. Уверенная победа Дональда Трампа, его первые месяцы в Белом доме, его действия и заявления – революция для американской политической системы и, казалось бы, вечных устоев внешней политики. Стройная, старая, надежная и элегантная политсистема Америки – творение гения отцов-основателей – оказалась в сложном положении. У многих возникают сомнения, что она не в полной мере отвечает интересам американцев и Соединенных Штатов как национального актора мировых дел.

Еще меньше сомнений во вкладе Америки в мировые дела. Назвать их позитивными и конструктивными вряд ли можно. Но никто не мог подумать, что революционеры, бьющие по основам международного порядка, способны оказаться в самом сердце этой самой системы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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