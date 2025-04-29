Пора ремонтировать крышу

Внедрение ВИЭ не приводит к резкому отказу от тех или иных видов энергоносителей, включая уголь. Кроме того, в Поднебесной не существует такого политического феномена, как зеленая повестка, т. е. искусственного немотивированного давления на бизнес под соусом снижения углеводородного следа. Да, экологическое законодательство КНР тоже ужесточается, а на уровне бизнес-сообщества принимаются более высокие природоохранные стандарты, но при этом политика по развитию ВИЭ не превращается в барьер для развития традиционной энергетики или энергоемких отраслей. Поэтому у Китая есть все шансы создать «идеальную крышу», которая не нуждается «в ремонте», т. е. такую модель энергоперехода, которая учитывала бы интересы реальной экономики и населения. Совершенствование и тиражирование такой модели, в том числе с использованием механизмов БРИКС, – важная задача международного сообщества, решение которой позволило бы уйти от западной зеленой истерии и создать условия для развития топливно-энергетического комплекса и борьбы с глобальной энергетической бедностью.