Пора ремонтировать крышу

Пора ремонтировать крышуПочему в странах Запада ослабевает накал зеленой повестки?
Своим студентам на семинарах по энергетической политике я иногда загадываю такую загадку. В 1986 г. президент США Рональд Рейган выделил средства на ремонт крыши Белого дома, хотя она была еще в прекрасном состоянии. Как вы полагаете, зачем ему это понадобилось? Обычно выдвигаются самые различные версии, вплоть до достаточно экзотических. Ответ же прост – Рейган велел убрать с крыши солнечные батареи, которые были установлены его предшественником Джимми Картером, большим чудаком и сторонником возобновляемой энергетики.
По сути, это был символический акт, продемонстрировавший окончательный разворот Вашингтона от зеленых иллюзий к углеводородной действительности. И можно сказать, что Рейган спас страну. Картер планировал, что к 2020 г. ВИЭ будут занимать 20% в национальном энергобалансе при соответствующем сокращении долей нефти и угля. Продолжи его преемник этот опасный эксперимент – и «кирдык Америке» мог бы случиться еще раньше, чем обещал известный киногерой. Рейган же совершил экономическое чудо, построил знаменитую «рейганомику», базирующуюся на использовании черного золота и голубого топлива.
Сегодня очередь Трампа «ремонтировать крышу». Действительно, в последние месяцы зеленая повестка трещит по всем швам. После того как «неистовый Дональд» объявил о выходе США из Парижского соглашения и заявил о фактическом отказе от поддержки альтернативной энергетики, вся система государственного стимулирования климатической политики в стране начала рассыпаться как карточный домик. Так, Американское агентство по охране окружающей среды намерено пересмотреть три десятка нормативных актов, касающихся снижения антропогенного воздействия на окружающую среду. А министерство сельского хозяйства сообщило о закрытии Партнерства по климатически-оптимизированным товарам (PCSC), обосновывая это его неэффективностью и несоразмерными административными расходами.
«Cтук молотков» от такого фундаментального «ремонта» слышен по всей планете. Действительно, при демократах США позиционировали себя как глобальный лидер зеленого перехода в западном мире, а Европа выступала в роли прилежного ученика, хотя по своей слепой вере в энергопереход порой превосходила учителя. Нынешняя смена приоритетов, безусловно, дезориентирует Европу. Особенно страдают те компании, деятельность которых нацелена на американские рынки, – теперь внедряемые десятилетиями принципы ESG превращаются из кареты в тыкву, т. е. из конкурентного преимущества – в дополнительное препятствие на пути к американским потребителям (в дополнение к знаменитым трамповским тарифам).
Но есть и еще несколько собственных, европейских, причин намечающегося зеленого заката. Первая из них – изначальная переоценка возможностей климатического регулирования и возобновляемой энергетики. Иными словами, еще в начале 2000-х была задана явно завышенная планка и по декарбонизации, и по доле ВИЭ в энергетике. Так, словно копируя политику Картера, была поставлена цель достигнуть 20%-ной доли возобновляемых источников в европейском энергобалансе к 2020 г. Этот план был даже немного перевыполнен, и в 2023 г. был обозначен новый рубеж – 42,5% к 2030 г. Подобная гонка за красивыми цифрами приводит к подрыву энергетической основы европейской экономики.
И именно теперь настает критический переломный момент. Так, Bloomberg цитирует аналитика Bank of America Франсиско Бланша: «В этом году в Европе наверняка возникнет энергетический дефицит. Это означает, что весь дополнительный объем СПГ, который появится на рынках в этом году, пойдет на восполнение дефицита российского газа». При этом, как отмечает издание, «испытывающая энергетический голод Европа угрожает спровоцировать глобальную борьбу за газ, более бедные развивающиеся страны от Азии до Южной Америки рискуют быть вытесненными с рынка». Позвольте, а где же ваши хваленые ВИЭ? Почему они не замещают российское голубое топливо?
Еще одна причина ослабления зеленой повестки – общий экономический кризис в Европе. На днях правительство Германии снизило прогноз роста ВВП в стране в нынешнем году с 0,3% до нуля, что соответствует результатам предыдущих лет. Впервые в послевоенной истории страны ее экономика не растет три года подряд! Не лучше дела в большинстве других стран ЕС. Между тем энергопереход – крайне затратный процесс. По оценкам экспертов McKinsey, он обойдется миру в $275 трлн, что эквивалентно 7,5% ВВП! А что делать, если ВВП не растет? Где брать деньги?
Разочарование в зеленой энергетике нарастает как среди правящих кругов Европы, так и среди населения. В частности, как сообщала газета Politico со ссылкой на источники, Еврокомиссия готова «сократить бюрократическую волокиту» для тех компаний, которым грозит потеря конкурентоспособности из-за американских тарифов. При этом под «волокитой», в частности, понимаются налоги на выбросы углерода и требования по повышению энергоэффективности. Есть и еще одна причина ослабления ESG-повестки в Европе.
Как писало то же Bloomberg, европейские регуляторы намерены снизить требования к некоторым видам бизнеса, включая банковскую сферу, для того чтобы побудить их вкладывать деньги... в военно-промышленный комплекс. Мол, защита климата и окружающей среды важна, но подготовка к агрессии против России – важнее.
В свою очередь, предпринимательские круги готовятся «чинить крышу» своего бизнеса, т. е. сворачивать зеленые проекты. На словах они «на всякий случай» остаются сторонниками зеленой повестки, а на деле потихоньку от нее «отползают». Согласно опросу, проведенному KPMG (опрошено 1400 руководителей компаний из 36 стран), 72% инвесторов считают, что «инвестиции в активы энергоперехода ускоряются, несмотря на геополитическую нестабильность». Но в то же время 75% признаются, что они «продолжают работать с проектами в сфере ископаемого топлива, особенно природного газа, признавая его важность для энергетической безопасности».
Одновременно граждане ЕС активно голосуют против сторонников форсированного энергоперехода, что уже привело к поражению на выборах в ФРГ и Австрии зеленых партий.
На этом фоне подлинным лидером глобального энергоперехода становится... Китай. Его лидерство и в создании мощностей альтернативной энергетики, и в производстве и продаже электромобилей не вызывает никаких сомнений. Однако в отличие от США времен Байдена или Западной Европы Пекин делает ставку на гармоничное развитие всех отраслей энергетики.
Внедрение ВИЭ не приводит к резкому отказу от тех или иных видов энергоносителей, включая уголь. Кроме того, в Поднебесной не существует такого политического феномена, как зеленая повестка, т. е. искусственного немотивированного давления на бизнес под соусом снижения углеводородного следа. Да, экологическое законодательство КНР тоже ужесточается, а на уровне бизнес-сообщества принимаются более высокие природоохранные стандарты, но при этом политика по развитию ВИЭ не превращается в барьер для развития традиционной энергетики или энергоемких отраслей. Поэтому у Китая есть все шансы создать «идеальную крышу», которая не нуждается «в ремонте», т. е. такую модель энергоперехода, которая учитывала бы интересы реальной экономики и населения. Совершенствование и тиражирование такой модели, в том числе с использованием механизмов БРИКС, – важная задача международного сообщества, решение которой позволило бы уйти от западной зеленой истерии и создать условия для развития топливно-энергетического комплекса и борьбы с глобальной энергетической бедностью.