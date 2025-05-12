Угольный кризис в разгаре

Угольный кризис в разгареДля сокращения издержек нужно развивать глубокую переработку угля и углехимические производства, а также альтернативные способы транспортировки
Последние месяцы владельцы угольных компаний сетуют на тяжелую ситуацию в отрасли. По их словам, бизнесу пришел конец из-за снижения мировых цен на нефть. К ним присоединяются голоса чиновников из угольных регионов: поступления от налога на прибыль угольных компаний снизились. К примеру, в Красноярском крае падение составило 28%.
Федеральные регуляторы ищут решения для поддержки отрасли: снижают тарифы на транспортировку ниже себестоимости, думают о льготном кредитовании, субсидиях и многом другом. Кстати, по итогам I квартала 2025 г. общая добыча угля выросла на 3% (год к году) до 111 млн т.
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