Угольный кризис в разгаре

Федеральные регуляторы ищут решения для поддержки отрасли: снижают тарифы на транспортировку ниже себестоимости, думают о льготном кредитовании, субсидиях и многом другом. Кстати, по итогам I квартала 2025 г. общая добыча угля выросла на 3% (год к году) до 111 млн т.