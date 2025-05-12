Парад беспилотников

Парад беспилотниковПо Красной площади провезли крупносерийные образцы, которые применяются в спецоперации
Самой заметной технической новинкой парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади стала демонстрация беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), наиболее активно используемых в боевых действиях на Украине. Все это довольно крупные аппараты, как объявил диктор, из состава 7-го полка беспилотных систем.
Вероятно, эта часть создана недавно – еще в прошлом году министр обороны Андрей Белоусов (кстати, он впервые принимал парад) объявил о создании нового рода войск. Стоит отметить, что в вооруженных силах Украины такой род войск создан в 2023 г.
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