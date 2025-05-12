Парад беспилотников

Самой заметной технической новинкой парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади стала демонстрация беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), наиболее активно используемых в боевых действиях на Украине. Все это довольно крупные аппараты, как объявил диктор, из состава 7-го полка беспилотных систем.