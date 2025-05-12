Победа без нюансов

Победа без нюансовПочему для Китая итоги Второй мировой войны не менее важны, чем для России
Председатель КНР Си Цзиньпин стал «основным гостем» на параде к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая 2025 г., а по Красной площади прошел парадный расчет военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Он стал самым большим по численности из 13 иностранных контингентов.
СССР и Китай – две страны, понесшие самые большие потери во Второй мировой (в войне с японскими милитаристами наши соседи потеряли около 35 млн человек), вместе чтут память павших. Именно к двум символическим датам – 9 мая и 3 сентября (День победы над Японией) –в юбилейном году стороны решили приурочить ставшие ежегодными визиты глав государств. Поездка Владимира Путина в Китай в этот раз будет также включать и посещение саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Несмотря на потепление в отношениях, гостей из Вашингтона на трибунах у Мавзолея не было. А визит делегации КНР во главе с Си показал: отношения России с Китаем не завязаны на украинский или какой-нибудь иной конфликт. Выбор плотно держаться друг за друга, в том числе в идеологических вещах, вполне осознанный.
Это, например, куда чаще ставилось под сомнение экспертами 10 лет назад, когда НОАК на 70-летнюю годовщину Победы тоже принимала участие в московском параде. Но именно 2015 год стал переломным в практиках коммеморации Победы в Китае. Тогда 3 сентября страна впервые провела свой военный парад в честь победы над японскими милитаристами и его посетил Путин.
Долгое время в Китае помнили, что основную тяжесть Второй мировой войны вынесла на себе партия Гоминьдан, которая и принимала капитуляцию Японии. Существовавший в 1937–1946 гг. второй объединенный фронт против Японии между Гоминьданом и КПК носил, скорее, формальный характер, и гражданское противостояние на свободных от оккупантов территориях не сильно стихло.
А в 1949 г. Гоминьдан проиграл гражданскую войну коммунистам и эвакуировался на Тайвань.
Но чем дальше от той эпохи, тем больше на материке утверждается мысль, что вовсе не важно, кто был у власти в 1945 г., главное, что китайский народ заплатил большую цену за победу. И в широком контексте победа во Второй мировой рассматривается как еще один шаг в антиколониальной борьбе за «национальное освобождение» Китая.
И вот сейчас, в 2025 г., Путин отмечает на переговорах с Си, что 37 млн жизней унесла война Китая за свою свободу и независимость, и вклад компартии в победу.
Министр иностранных дел Китая Ван И связал присутствие Си на параде в Москве со стремлением Китая «вместе с другими странами содействовать распространению правильного взгляда» на историю Второй мировой войны. Сам этот взгляд мало противоречит российскому нарративу, но все-таки со своими особенностями.
Например, активно в последние годы продвигается термин «мировая антифашистская война», которую надо отсчитывать, как минимум, с 1937 г., после инцидента на мосту Лугоуцяо недалеко от Пекина. Если на западном фронте признается решающий вклад в победу СССР, то на восточном фронте акцент – только на китайском. Как итог, выделяются два равнозначных победителя.
При этом для КНР дело по защите итогов Второй мировой связано не только с высокой моральной ответственностью. Пекин поддерживает функционирование основ поствоенного миропорядка – это ничем не угрожает (место в Совбезе ООН получено в 1971 г., ядерное оружие создано еще раньше), а лишь подкрепляет ряд амбиций. Например, Тайвань за последние 130 лет лишь четыре года был в составе единого Китая – с 1945 по 1949 г.
Кроме того, можно проследить, как идентичные подходы к историческим событиям переносятся в современность. Прямой укол в совместном заявлении России и Китая содержится в адрес Японии. «Стороны полагают, что официальный Токио должен извлечь уроки из бесчеловечных страниц собственной истории, быть осторожным в словах и действиях в отношении храма Ясукуни и других моментов истории», – говорится там.
В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за «императора и великую Японию», там хранятся памятные таблички с именами павших в различных сражениях 2,5 млн солдат и офицеров. Среди них значатся 14 военных преступников Второй мировой войны. При этом последним премьером Японии, который лично посещал храм, был в 2013 г. Синдзо Абэ, и это вызывало резкую реакцию у Китая, Южной Кореи и даже в США. Все его преемники ограничиваются с тех пор передачей подношений.
Украине же, которую МИД Китая время от времени называет дружественной страной, подобных упреков в совместном заявлении не досталось, но используемая формулировка явно ближе России – хотя бы потому, что не содержит призыва к поддержанию территориальной целостности. «Для долгосрочного и устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины при соблюдении принципов Устава ООН <...> и принципа неделимости безопасности с учетом обоснованных интересов и озабоченностей всех государств в области безопасности», – говорится там.
И предложение о прямых переговорах Украине 15 мая в Стамбуле прозвучало от Путина на пресс-конференции по итогам многочисленных переговоров. А Китай любит подчеркивать, что он с самого начала выступал за переговоры.
Наконец, сейчас Россия и Китай снова нашли поводы для общей критики современных действий администрации Дональда Трампа, пусть и в обезличенной форме (например, «односторонние нелегитимные ограничительные меры и завышенные таможенные тарифы, а также другие нерыночные методы конкуренции негативно влияют на мировую экономику»). Это лишь еще раз подтверждает – власти России и КНР имеют похожую оптику как на события прошлого, так и настоящего. Что ведет к взаимоусилению позиций в непростые времена, которые кто-то уже рискует называть фрагментарной Третьей мировой.