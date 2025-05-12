Победа без нюансов

При этом для КНР дело по защите итогов Второй мировой связано не только с высокой моральной ответственностью. Пекин поддерживает функционирование основ поствоенного миропорядка – это ничем не угрожает (место в Совбезе ООН получено в 1971 г., ядерное оружие создано еще раньше), а лишь подкрепляет ряд амбиций. Например, Тайвань за последние 130 лет лишь четыре года был в составе единого Китая – с 1945 по 1949 г.