Американская военная разведка просит внимания

В мае был опубликован доклад управления американской военной разведки (разведывательное управление министерства обороны; РУМО) относительно мировых угроз для Соединенных Штатов. Точнее говоря, открытая его часть. Представители и аналитики ведомства в 40-страничном документе попытались представить свое видение рисков и опасностей, с которыми сталкивается Америка. И вот почему на это важно обратить внимание.