Американская военная разведка просит внимания

Американская военная разведка просит вниманияРУМО выступило с докладом о действиях конкурентов США
В мае был опубликован доклад управления американской военной разведки (разведывательное управление министерства обороны; РУМО) относительно мировых угроз для Соединенных Штатов. Точнее говоря, открытая его часть. Представители и аналитики ведомства в 40-страничном документе попытались представить свое видение рисков и опасностей, с которыми сталкивается Америка. И вот почему на это важно обратить внимание.
Главным в череде международных акторов в докладе РУМО отмечается Китай, вслед за ним идет Россия, затем Иран и «его прокси-силы», потом Северная Корея. При этом Россия упоминается в документе примерно столько же раз, сколько и КНР.
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