Пути обхода высоких ставок

Пути обхода высоких ставокКорпоративные заемщики ищут новые инструменты
Проблема дорогих кредитов может подстегнуть спрос на конвертируемые облигации и мезонинное финансирование – гибридные инструменты, удешевляющие капитал для заемщиков, но повышающие отдачу для инвесторов.
Политика высоких процентных ставок ожидаемо привела к торможению корпоративного кредитования: если в 2023 г. долг нефинансового сектора вырос на 21% (до 71,5 млрд руб.), а в 2024 г. – на 22% (до 87,2 млрд руб.), то с начала 2025 г. он увеличился лишь на 1% до 88,2 млрд руб. (данные ЦБ). Быстрого разворота тренда ждать не стоит, в том числе из-за ужесточения правил выдачи кредитов для компаний с высокой долговой нагрузкой: с 1 апреля 2025 г. ЦБ установил 20%-ную надбавку к коэффициентам риска для таких заемщиков.
При этом регулятор будет соблюдать осторожность при снижении ключевой ставки. Несмотря на замедление в сегменте товаров длительного пользования, годовой прирост цен на продовольствие и услуги остается двузначным. Сохраняется и фактор мягкой бюджетной политики: по итогам первых пяти месяцев 2025 г. дефицит федерального бюджета достиг 3,4 трлн руб., в четыре с лишним раза превысив уровень января – мая 2024 г. В декабре по традиции последних лет правительству придется прибегнуть к изъятию части средств фонда национального благосостояния, что осложнит возвращение инфляции к таргету в 4%.