Пути обхода высоких ставок

Политика высоких процентных ставок ожидаемо привела к торможению корпоративного кредитования: если в 2023 г. долг нефинансового сектора вырос на 21% (до 71,5 млрд руб.), а в 2024 г. – на 22% (до 87,2 млрд руб.), то с начала 2025 г. он увеличился лишь на 1% до 88,2 млрд руб. (данные ЦБ). Быстрого разворота тренда ждать не стоит, в том числе из-за ужесточения правил выдачи кредитов для компаний с высокой долговой нагрузкой: с 1 апреля 2025 г. ЦБ установил 20%-ную надбавку к коэффициентам риска для таких заемщиков.