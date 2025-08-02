Как Олимпиада-80 сделала советское ТВ одним из лучших в мире

Как Олимпиада-80 сделала советское ТВ одним из лучших в миреА также перевела вещание на часовые пояса и доставила вторую «кнопку» в Крым раньше центральной части страны
Говоря о наследии Олимпиады-80 и том, как Игры «прокачали» советское общество, много и справедливо упоминают о спортивных объектах, гостинично-туристическом сервисе и новых стандартах городской инфраструктуры. При этом часто на втором плане остается одно из столпов жизни советских и постосоветских людей – телевидение. Это странно, потому что, пожалуй, не было ни одной отрасли, которая бы за шесть лет с момента получения Москвой права на проведение главного спортивного события на планете, настолько бы далеко ушла от себя изначальной.
Фан-факт: вряд ли главным, но одним из существенных факторов, повлиявших на решение членов МОК отдать Олимпиаду 1976 г. не ходившей в фаворитах Москве, а Монреалю, был сильно раскрученный в западных СМИ эпикфейл на состоявшемся в феврале 1970 г. чемпионате Европы по фигурному катанию в Ленинграде. Тогда иностранные журналисты по несколько часов не могли добиться связи со своими редакциями, а при передаче телесигнала периодически пропадал звук. Был сделан вывод, что с такими техническими возможностями олимпийский показ стране доверять нельзя.
Цветной телевизор по блату
«Я много раз говорил: у тоталитарного строя одни минусы, но есть плюс: если что-то решено, то это будет доведено до конца, – рассказывал автору этих строк в свое время Генрих Юшкявичюс. – Помню, пришел с концепцией развития цветного ТВ в Госплан и получил выволочку: "Вы носитесь со своим цветным телевидением как с писаной торбой, а в стране плохие дороги и хлеба не хватает. Они пылятся на полках, их никто не покупает". Спустя несколько лет этот же человек тихонько попросил меня достать цветной телевизор из Литвы по блату».
О Юшкявичюсе можно рассказывать долго, он один из отцов современного отечественного ТВ. Но именно Олимпиада-80 вписала его имя в историю, так сказать, в камне – как раз Юшкявичюс в статусе заместителя председателя Гостелерадио СССР отвечал за организацию показа Игр и именно его усилиями была получена вся необходимая техника и построен знаменитый пятиэтажный телерадиокомплекс напротив главного здания.
К концу 1970-х все студии Советского Союза перешли на цветной сигнал, а производство цветных телевизоров выросло до 7-8 млн. в год. «Было принято директивное решение: Гостелерадио СССР больше не приобретает никакого оборудования для черно-белого ТВ. С трудом себе представляю, как бы мы выкрутились с Олимпиадой, не начни развивать цветное телевидение. Это был бы провал», – говорил зампредседателя Гостелерадио.
Круглосуточная стройка при 45-градусном морозе
Но перевести ТВ в цвета было только частью проблемы. Главное – внутри страны не было развито спутниковое вещание, что делало полноценный показ Игр-80 нереализуемым. На весь Союз существовала одна программа, которая транслировалась без сдвига по времени – от Москвы и до Петропавловска-Камчатского. И решить эту проблему текущими техническими средствами было невозможно. Хотя казалось бы – уже к началу 70-х телецентр в Останкино считался самым большим в Европе.
«Без Олимпиады сдвинуть такую махину в жизни бы не вышло, – подтверждал Юшкивичюс. – Нам бы просто это никогда не одобрили. А так удалось пробить и доказать необходимость ещё дополнительного телерадиоцентра».
Строительство началось за три года до старта Игр, но самым сложным периодом стала зима-78/79, когда мороз достигал 45 градусов. Здание олимпийского телецентра еще не достроено, была опасность, что вода в системе отопления замерзнет и разорвет трубы. Это бы поставило сдачу в срок на грань срыва. Строители ставили авиационные «пушки» и прогревали здание, а потом дежурили на работе ночами, чтобы отследить возможные прорывы.
«Я с самого начала моих воспоминаний пытался доказать, сколь велико было значение спортивного вещания в развитии всего отечественного телевидения, – рассказывает в своей книге "Государство в государстве" Аркадий Ратнер, возглавлявший службу спортивных комментаторов ЦТ СССР. – Например, из того самого олимпийского здания вели свои передачи десятки зарубежных компаний. А между двумя зданиями был сооружен подземный переход. Его и спустя десяток лет именовали "проспектом Юшкявичюса"».
«Еще за год до Олимпиады такие цифры восприняли бы как фантастику»
Еще один больной на телевидении вопрос, почти решенный Олимпиадой, – всегда существовавшее в отношении СССР эмбарго. Скажем, видеомагнитофоны и видеопленку официально продавать советским компаниям было нельзя. «Не выполнила своих обязательств перед советской стороной по поставкам видеомагнитофонов, телевизионных камер и видеолент американская фирма "Ампекс" – давний партнер Гостелерадио СССР», – писалось в одном из отчетов Оргкомитета «Москва-80».
Очень быстро стало понятно, что внутри страны придется производить не просто большую часть оборудования, а все. Военному заводу в Новосибирске дали задание выпускать видеомагнитофоны, заводу «Шостка» на Украине – цветную пленку, ПТС (передвижные телевизионные станции) – в литовском Шауляе. Конечно, все признавали, что по качеству они отличались от западных аналогов, но задачу по показу Олимпиады это все равно решило.
В один рандомный день Олимпиады – например, 24 июля – на спортивных аренах Москвы работали 34 ПТС и 157 телекамер, среди которых были установленные на вертолете, движущихся тележках, автомобилях, под крышами Дворцов спорта, на дне бассейна. К этому надо добавить еще три ПТС, что показывали футбольные матчи из Ленинграда, Киева, Минска, и репортажные телекамеры на парусной регате в Таллине. «Назови кто-то такие цифры всего за год до Олимпиады – их бы восприняли как фантастические», – признает Ратнер.
Олимпиаду-80 в Крыму увидели благодаря Брежневу
В итоге на Играх в Москве на весь мир транслировались 20 олимпийских каналов, а после них была обеспечена спутниковая трансляция на пять вещательных поясов по всей стране – эти пояса существуют и по сей день. Кроме того, во время Олимпиады два общесоюзных телеканала транслировали соревнования практически в полном объеме.
В связи с этим самым «полным объемом» Аркадий Ратнер рассказывает в своей книге байку, которую можно назвать былью – очередная история о том, как Олимпиада-80 повлияла на развитие отечественного ТВ. Связана она с генсеком Леонидом Брежневым, который, объявив Игры открытыми, отправился отдыхать в Крым и в отсутствие любимого хоккея попросил побольше показывать бокс. Пришлось, во-первых, экстренно менять сверстанную сетку на четвертой «кнопке» (первую менять всё же не решились – газеты заранее опубликовали подробное расписание трансляций). А во-вторых… оказалось, четвертый канал в Крыму не принимают! И снова выручил Юшкявичюс, который вместе с Министерством связи провел нужные переключения, после чего четвертый канал стал доступен на полуострове едва ли не раньше, чем в городах центральной части страны.
«Я уверен, что ничего, кроме Олимпиады-80, не смогло бы в столь короткий срок поставить технически слабое «Останкино» в один ряд с ведущими телерадиокомпаниями мира», – подытоживает Ратнер, и с ним трудно не согласиться.