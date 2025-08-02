Как Олимпиада-80 сделала советское ТВ одним из лучших в мире

«Я много раз говорил: у тоталитарного строя одни минусы, но есть плюс: если что-то решено, то это будет доведено до конца, – рассказывал автору этих строк в свое время Генрих Юшкявичюс. – Помню, пришел с концепцией развития цветного ТВ в Госплан и получил выволочку: "Вы носитесь со своим цветным телевидением как с писаной торбой, а в стране плохие дороги и хлеба не хватает. Они пылятся на полках, их никто не покупает". Спустя несколько лет этот же человек тихонько попросил меня достать цветной телевизор из Литвы по блату».