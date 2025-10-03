Русский брат китайского WeChat

Главный козырь WeChat – платежная система WeChat Pay, которая появилась еще тогда, когда банковские приложения в Китае были неудобными и медленными. Сегодня через суперапп оплачивают все: от чашки чая в уличной лавке до авиабилета. Оплата по QR-кодам стала стандартом. Более того, WeChat-кошелек тесно интегрирован с банками: пользователь в один клик определяет, с какого счета списываются деньги, – транзакции проходят мгновенно и без лишних действий. Для Max ситуация складывается иначе. В России банковские сервисы и система быстрых платежей уже отлично развиты, поэтому конкурировать с ними напрямую сложно и в некотором смысле бессмысленно. На старте Max предложил переводы через банки-партнеры, а затем начал подключать СБП. Здесь есть потенциал для роста: если мессенджеру удастся стать единым интерфейсом для оплаты – это изменит пользовательский опыт.