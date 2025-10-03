Русский брат китайского WeChat

Русский брат китайского WeChatКак две цифровые экосистемы отражают опыт своих стран
Мировая тенденция к цифровому суверенитету набирает силу: Франция переводит госслужащих на Tchap, Казахстан – на Aitu, в ОАЭ популярен Botim, а пионером этого пути стал WeChat. Мессенджер Max – молодой российский игрок, быстро набирающий аудиторию, – претендует на аналогичную роль, так что сравнение напрашивается. WeChat появился в 2011 г., через год у сервиса уже было 100 млн пользователей – около 7% населения страны. В 2013-м появились платежи, и аудитория сразу выросла до 400 млн. Max набрал первый миллион спустя несколько недель после появления в магазинах приложений. Сегодня в мессенджере зарегистрирован каждый четвертый. В обоих случаях скачки связаны с продуктовыми обновлениями (платежи, госсервисы, улучшение качества связи), которые сделали сервисы востребованными.
В WeChat регистрация и восстановление аккаунта выглядят как испытание. Чтобы завести новый профиль, нужен действующий пользователь, который подтвердит, что вы реальный человек. А если забыли пароль, придется искать уже двух друзей: система предлагает список контактов и просит их подтвердить вашу личность. Max стартует с более простого, но вполне безопасного подхода. Достаточно ввести номер телефона и подтвердить его по SMS. При желании можно настроить вход по двухфакторной аутентификации. Дополнительным фильтром является ограничение регистрации для владельцев российских и белорусских сим-карт.
Интерфейс WeChat годами не менялся и кажется архаичным. Все диалоги сваливаются в один список, нет удобного ответа на сообщения – только громоздкое цитирование, отсутствуют реакции и редактирование отправленных сообщений. Max, стартовавший в этом году, сразу предложил простой дизайн, темы для оформления на выбор, папки для организации чатов, кнопку «Ответить» для структурирования переписки, быстрые реакции и возможность редактировать текст.
В Китае WeChat практически вытеснил мобильную связь, предлагая звонки высокого качества. Max показывает сопоставимое качество, используя более 2500 медиасерверов по России и внедряя современные технологии для улучшения звонков: например, DRed и NoLACE. Остается проверить, сможет ли инфраструктура Max выдержать пиковые нагрузки, если число пользователей продолжит расти текущими темпами.
Главный козырь WeChat – платежная система WeChat Pay, которая появилась еще тогда, когда банковские приложения в Китае были неудобными и медленными. Сегодня через суперапп оплачивают все: от чашки чая в уличной лавке до авиабилета. Оплата по QR-кодам стала стандартом. Более того, WeChat-кошелек тесно интегрирован с банками: пользователь в один клик определяет, с какого счета списываются деньги, – транзакции проходят мгновенно и без лишних действий. Для Max ситуация складывается иначе. В России банковские сервисы и система быстрых платежей уже отлично развиты, поэтому конкурировать с ними напрямую сложно и в некотором смысле бессмысленно. На старте Max предложил переводы через банки-партнеры, а затем начал подключать СБП. Здесь есть потенциал для роста: если мессенджеру удастся стать единым интерфейсом для оплаты – это изменит пользовательский опыт.
WeChat – это помимо прочего еще и социальная платформа с лентой друзей и публичными аккаунтами брендов, встроенных в экосистему. Люди заходят туда не только для переписки, но и для потребления контента. Max пока следует пути более привычного пользовательского опыта в мессенджерах, объединяя личные чаты, группы и каналы в общий список, хотя с ростом числа переписок ориентироваться становится труднее.
Сильнейшая сторона WeChat – мини-приложения, позволяющие решать бытовые задачи без установки отдельных программ. Китайцы через них записываются к врачу, оплачивают штрафы и вызывают такси в едином интерфейсе. В Max есть чат-боты с уведомлениями о записи, мини-приложения для бронирования путешествий, сервисы страховых компаний. Вместе с этим мессенджер интегрирован с «Госключом» и «Госуслугами», а также цифровым ID. Пока это выглядит как набор отдельных решений, а не единая экосистема: возможно, в дальнейшем появится отдельная витрина или разработчики найдут иной способ упорядочить функциональность.
WeChat в Китае – это цифровой паспорт для входа в десятки сервисов. Приложение выполняет роль SSO – single sign-on: вместо логинов и паролей используется проверенный аккаунт мессенджера. Даже банки предлагают авторизацию через WeChat, что говорит о его уровне доверия и значимости. Max также движется в этом направлении. Идея в том, чтобы дать пользователю универсальный цифровой инструмент для доступа ко всем услугам: финансам, медицине, повседневным сервисам. Если эта система будет реализована удобно, не нужно будет выбирать, как авторизоваться.
WeChat и Max используют схожий подход к защите данных – обе платформы стараются найти баланс между приватностью и безопасностью. Имеющиеся системы шифрования надежно защищают пользовательские данные. При этом локализация дает возможность правоохранительным органам снизить риски мошенничества: если человека обманули или лишили денег, правоохранительным органам проще довести расследование до конца. В публичном поле уже есть примеры поимки мошенников, которые пытались действовать через российскую платформу. Для обнаружения злоумышленников в мессенджере также используются современные антифрод-технологии и реализована возможность автоматической проверки номеров, которая позволяет обеспечить дополнительный уровень защиты от телефонного мошенничества.
WeChat сформировался как зрелый суперапп, но это стало его ограничением, поскольку интерфейс не меняется годами; доступны монолитные функции, но более тонкие механики не внедряются. Max стартует с чистого листа и может учесть опыт китайского гиганта в нескольких направлениях, таких как чистота интерфейса, заметная и функционально значимая интеграция искусственного интеллекта, а также удобные мини-приложения для бизнеса.
Max и WeChat – продукты схожей направленности, но с разной историей и логикой развития. Один вырос из пользовательских привычек и превратился в экосистему миллиардного масштаба. Другой получил статус национального мессенджера через несколько месяцев после страта и только начинает свой путь. Сравнение показывает: точно повторить китайский сценарий невозможно, но и нет такой задачи. У Max есть шанс построить собственную модель – с учетом российских реалий. Главное в этой истории – не догонять, а искать свой путь к тому, каким должен быть суперапп в России, опираясь на уже состоявшиеся платформы.