«Доктор Живаго»: однажды в Голливуде

«Доктор Живаго»: однажды в ГолливудеАлександра Толстошева поставила культовый роман Бориса Пастернака под джазовые стандарты
В театре «Около дома Станиславского» состоялась премьера режиссера Александры Толстошевой. Имя ученицы классика советского и российского андеграунда – Юрия Погребничко хорошо знакомо тем, кто следит за репертуаром этого уникального театра. Толстошева работает в нем и как актриса, и как режиссер. Художественное родство со стилем мастера бросается в глаза – та же ироничная меланхолия, обязательная отстраненность, при этом исповедальность и метафизика. Ее «Доктор Живаго» лишен пафоса и нарочитости, это нежный и щемящий рассказ о том, что «смерти нет». Если есть любовь.
Премьерный спектакль – камерный, тихий, бесконечно далекий от мейнстрим-течений. Самое главное – это возникающее буквально из ничего, из воздуха, сложное смысловое поле спектакля, его зыбкость. Толстошева и артисты театра «Около» находятся в пространстве вечных тем – любовь, смерть, Бог, – оставаясь от них на почтительном расстоянии, отстраняясь и играя не столько героев, сколько абрис характеров. Сюжета как такового нет – только разрозненные элементы, «мерцающие» в кажущемся произвольном порядке. Объяснение Живаго (очень точный актер Даниил Богомолов) и Лары (нежная красавица Мария Погребничко), его встреча с супругом Лары Антиповым (сдержанный Егор Павлов), обрывки монологов-размышлений, поздняя лирика автора романа.