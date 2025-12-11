«Доктор Живаго»: однажды в Голливуде

В театре «Около дома Станиславского» состоялась премьера режиссера Александры Толстошевой. Имя ученицы классика советского и российского андеграунда – Юрия Погребничко хорошо знакомо тем, кто следит за репертуаром этого уникального театра. Толстошева работает в нем и как актриса, и как режиссер. Художественное родство со стилем мастера бросается в глаза – та же ироничная меланхолия, обязательная отстраненность, при этом исповедальность и метафизика. Ее «Доктор Живаго» лишен пафоса и нарочитости, это нежный и щемящий рассказ о том, что «смерти нет». Если есть любовь.