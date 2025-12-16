Не доставать ножи

Наконец, в-третьих (это важно в преддверии года единства народов России), можно преодолеть парадокс, из-за которого социум одновременно формирует патриотическое мировосприятие и боится подступиться к его основополагающим понятиям. В истории хватает примеров, когда высокое национальное чувство не только не означало ксенофобии, но и отторгало ее. Само слово «национализм» в России по понятным причинам табуировано. Но дело не в слове, а в комплексе идей, включающем право всех живущих в России людей на благоприятную социальную среду, в которой они находятся под защитой закона и достигают общего блага для себя и страны.