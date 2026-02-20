Всеобщая власть колец

Олимпийские игры – такой специфический магнит, что обычно притягивает даже равнодушных, особенно если они находятся рядом с эпицентром. «Ну, не зна-а-аю, я далека от спорта, – протянула давняя знакомая, дизайнер, когда мы встретились в Милане выпить кофе накануне открытия Игр. – Мне эта ваша Олимпиада уже до старта надоела, весь город из-за нее колом стоит».