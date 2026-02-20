Широка ли Масленица

В русских и западноевропейских источниках XVIII–XIX веков масленичные карнавалы, катания с гор, драки «стенка на стенку» и уличные шествия описываются как спектакли коллективной телесности: люди буквально «выносятся» из обычных сценариев повседневности в плотный гудящий рой. Для крестьянской Масленицы был важен не только календарный переход от зимы к весне, но и телесная «перенастройка»: наесться «впрок», накататься «до одури», накричаться и набегаться, чтобы ментально и физически пересечь границу между «можно все» и «нельзя почти ничего». С антропологической точки зрения это классический лиминальный режим обряда перехода: тело делается главным инструментом переживания перехода; блины, и качели, и ритуальное подтрунивание – это не фон, а техника работы с порогом. Сжигание чучела символически показывает уничтожение сконцентрированного зла/тяжести, которую нужно вынести за пределы общины. Блины в традиционной Масленице, их обилие – форма договора между людьми и миром: демонстрация достатка, «солнышко на тарелке», обещание обильного урожая.