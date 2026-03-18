Молчание школьных коридоров

За три месяца (с декабря 2025 г. по февраль 2026 г.) случилось как минимум шесть нападений школьников на своих одноклассников и учителей. Помимо этого в 2026 г. сотрудники МВД предотвратили 21 попытку нападения на учеников и преподавателей в учебных заведениях в 15 регионах страны, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев. После каждого подобного случая реакция общества и СМИ разворачивается по знакомому сценарию: необходимо проверить систему безопасности в школах и усилить охрану, а также ограничить доступ подростков к радикальному контенту или подозрительным сообществам в социальных сетях. Подобные группы действительно существуют, и игнорировать их нельзя, но, даже если они оказываются фактором радикализации, они редко становятся ее первопричиной.