Молчание школьных коридоров

Молчание школьных коридоровТрагедии возникают там, где подросток может годами оставаться незамеченным
После каждого нападения подростка в школе звучит знакомое объяснение: таких случаев стало больше лишь потому, что СМИ чаще и подробнее о них рассказывают. Повторяющиеся новости создают ощущение волны, информационная среда провоцирует подражание. В этом есть доля правды: медиа действительно способны усиливать внимание к трагедиям. Но сводить происходящее только к эффекту освещения – слишком упрощенное объяснение, реальная проблема лежит гораздо глубже.
За три месяца (с декабря 2025 г. по февраль 2026 г.) случилось как минимум шесть нападений школьников на своих одноклассников и учителей. Помимо этого в 2026 г. сотрудники МВД предотвратили 21 попытку нападения на учеников и преподавателей в учебных заведениях в 15 регионах страны, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев. После каждого подобного случая реакция общества и СМИ разворачивается по знакомому сценарию: необходимо проверить систему безопасности в школах и усилить охрану, а также ограничить доступ подростков к радикальному контенту или подозрительным сообществам в социальных сетях. Подобные группы действительно существуют, и игнорировать их нельзя, но, даже если они оказываются фактором радикализации, они редко становятся ее первопричиной.
В общественном обсуждении нападения подростков на своих одноклассников и педагогов чаще всего связывают с внешними причинами: соцсетями, видеоиграми, влиянием радикальных субкультур. Гораздо реже речь заходит о том, что происходит внутри. А здесь, в том числе в школе, формируется опыт, который подросток проживает каждый день: отношения со сверстниками и конфликты, чувство изоляции или, наоборот, принадлежности к сообществу.
Подростковая агрессия редко возникает внезапно. Обычно ей предшествует длинная цепочка сигналов. А замечать их становится все сложнее. Те же учителя загружены учебными и административными задачами, они физически не могут уделять внимание каждому ученику. При этом школьных психологов во многих образовательных учреждениях либо нет, либо их недостаточно для работы с сотнями детей.
Эту проблему уже признают на уровне Госдумы. Депутаты предлагают закрепить в школах норматив: один психолог на каждые 300 учеников; должность психолога обязательна для всех образовательных учреждений. За каждым инцидентом стоят серьезные проблемы психологического неблагополучия детей, которые школа нередко просто не успевает вовремя выявить и проработать.
Обсуждение нападений только через призму информационного эффекта – слишком простое объяснение сложной социальной проблемы. Трагедии возникают не в медиапространстве, а там, где подросток может годами оставаться наедине со своими переживаниями.