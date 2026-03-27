«Космическая собака Лида»: я, снова я и пес

Режиссер Happy End снял безумный и трогательный блокбастер в духе «Все везде и сразу»
Николай Корнацкий , критик

Так мог бы называться фильм Киностудии им. Горького 1970-х – «Космическая собака Лида». А безумный сюжет скорее напоминает фантасмагории 1990-х и почти успевает запрыгнуть в уходящее десятилетие – действие происходит в 2000 г. Мальчик Игорь (первая главная роль 13-летнего Данилы Харенко) чувствует себя брошенным и одиноким. Мама ждет ребенка от отчима. Папа вечно в космосе – он самый настоящий космонавт, герой России и герой в глазах сына, но уже в который раз пропускает его день рождения (Сергея Безрукова, наверное, никому представлять не надо). Вместо себя отец посылает подарок – бордер-колли по кличке Лида, которая тоже побывала в космосе. В фильме 1970-х именинник бы визжал от восторга. Игорь же хлопает дверью своей комнаты, а ночью сбегает из дома.

Голодная Лида не отстает, перехватывает хотдог из рук нового хозяина – и тут начинается фантастика. Собака «вытаскивает» зубами из мальчика его 40-летнюю версию (Евгений Ткачук – Витька Чеснок из «Витьки Чеснока» и Шут из «Короля и Шута»). Это ее суперспособность, которую Лида приобрела, пролетев сквозь черную дыру, – материализовывать взрослых двойников. У Игоря-старшего лишний вес, одышка и плохие вести. Впереди судьба печальная и горькая, а все потому, что через несколько дней ракета взорвется на старте, папа погибнет и эта травма предопределит будущее мальчика. Но время еще есть, а значит, все можно предотвратить. Так два Игоря отправляются на «Байконур», чтобы спасти жизнь отца и свою заодно. Хорошая девочка Лида бежит следом, и ее суперсила не раз выручит горе-спасателей.

