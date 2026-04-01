В 2025 г. совет директоров Tesla предложил в течение 10 лет выплатить Илону Маску премию акциями в $1 трлн, если тот поднимет капитализацию автопроизводителя с $1,4 трлн до $8,5 трлн. Хотя консультанты Institutional Shareholder Services и Glass Lewis, помогающие инвестфондам на годовых собраниях акционеров, рекомендовали голосовать «против», большинством голосов решение принято в пользу Маска. Это стало историческим рекордом долгосрочных программ мотивации генеральных директоров.