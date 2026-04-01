Ипотека без опасности

Из неликвидного ипотечного кредита банк получает ликвидную облигацию, которую можно использовать для привлечения средств, в том числе через сделки репо. То есть общая ситуация с ликвидностью для банка улучшается, становится более стабильной и предсказуемой. При этом на финансовом рынке появляется ценная бумага с длинным сроком и длинным потоком доходов на всем сроке действия кредита и высокой надежностью. Этот актив могут покупать как отдельные инвесторы, так и «естественные» держатели длинных денег – страховые компании, пенсионные фонды. Они хранят средства граждан долгие годы, и их задача – обеспечить этим средствам возвратность и доходность. Ипотечные облигации позволяют эту задачу решать. Продажа ипотечных бумаг в рынок позволяет банкам снять с себя процентный риск. А для финансовой системы – улучшить баланс между активами и пассивами во всей экономике. Там есть сейчас свои сложности, но это направление – то, над чем нам вместе еще предстоит много работать.