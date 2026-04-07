300 000 одних курьеров

Несколько дней назад вице-мэр Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил в интервью «Коммерсанту», что к 2030 г. число ежедневных доставок в российской столице достигнет 1,5 млн и, чтобы осуществить их, понадобится 300 000 курьеров. Взять их, по мнению вице-мэра, неоткуда, поэтому вся надежда на симпатичные роверы, но и с учетом роверов курьеров все равно нужно будет много. Сейчас их 125 000, это на 25 000 больше, чем два года назад. И это «больше» очень чувствуется по уровню безопасности на дороге, в первую очередь для пешехода.