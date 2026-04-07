300 000 одних курьеров

300 000 одних курьеровСовместимы ли удобства доставки с безопасностью пешеходов
Несколько дней назад вице-мэр Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил в интервью «Коммерсанту», что к 2030 г. число ежедневных доставок в российской столице достигнет 1,5 млн и, чтобы осуществить их, понадобится 300 000 курьеров. Взять их, по мнению вице-мэра, неоткуда, поэтому вся надежда на симпатичные роверы, но и с учетом роверов курьеров все равно нужно будет много. Сейчас их 125 000, это на 25 000 больше, чем два года назад. И это «больше» очень чувствуется по уровню безопасности на дороге, в первую очередь для пешехода.
Нигде, ни в какое время суток пешеход не может быть спокоен: велокурьер подрежет его по дороге на работу, запутается в поводке собаки во время прогулки, напугает ребенка, вылетев из-за угла, и превратит в грязь газон на придомовой территории, по которому можно срезать угол. Снег как-то удерживал эту велоармию в узде: курьеры казались – да и были – бескомпромиссными супергероями, готовыми месить колесами сугробы любой глубины, чтобы мы получали свою пиццу, не выходя из дома. Весна поменяла акценты: снег сошел, скорости и риски возросли, как и уровень взаимной ненависти доставщиков и других участников движения, которые, безусловно, сами не чужды комфорта, связанного с доставкой до двери.