Ультимативная нормальность

Эскалация в Заливе продолжается уже 38 дней и вошла в затяжную стадию. 3–6 апреля стороны обменялись новыми сериями ударов по инфраструктуре. Эти удары пришлись по самым чувствительным факторам глобальной экономики – транспортной и энергетической инфраструктуре. В Кувейте после атаки дронов возникли пожары, материальный ущерб причинен рабочим установкам Kuwait Petroleum Corporation. В Бахрейне пожар на действующих нефтеперерабатывающих мощностях все еще не дает точно оценить ущерб. Иранская сторона заявила, что целями стали нефтехимические объекты в ОАЭ, Кувейте и Бахрейне. Все это начинает выглядеть как планомерный снос инфраструктурного каркаса нефтяных экономик Залива. Серьезные трудности испытывает регион, в котором на нефти завязано большинство отраслей жизнеобеспечения, включая генерацию энергии, водоснабжение, агросектор с удобрениями и экспорт продуктов переработки нефти и газа. А вместе с регионом Залива страдает и вся глобальная экономика, которая сегодня недополучает не только по 20% объемов мирового рынка нефти и СПГ, но и 33% гелия, 47% серы и сопоставимые объемы аммиака, карбамида, фосфатов и алюминия.