Ультимативная нормальность

Ультимативная нормальностьСмогут ли рынки адаптироваться к кризису в Заливе
Эскалация в Заливе продолжается уже 38 дней и вошла в затяжную стадию. 3–6 апреля стороны обменялись новыми сериями ударов по инфраструктуре. Эти удары пришлись по самым чувствительным факторам глобальной экономики – транспортной и энергетической инфраструктуре. В Кувейте после атаки дронов возникли пожары, материальный ущерб причинен рабочим установкам Kuwait Petroleum Corporation. В Бахрейне пожар на действующих нефтеперерабатывающих мощностях все еще не дает точно оценить ущерб. Иранская сторона заявила, что целями стали нефтехимические объекты в ОАЭ, Кувейте и Бахрейне. Все это начинает выглядеть как планомерный снос инфраструктурного каркаса нефтяных экономик Залива. Серьезные трудности испытывает регион, в котором на нефти завязано большинство отраслей жизнеобеспечения, включая генерацию энергии, водоснабжение, агросектор с удобрениями и экспорт продуктов переработки нефти и газа. А вместе с регионом Залива страдает и вся глобальная экономика, которая сегодня недополучает не только по 20% объемов мирового рынка нефти и СПГ, но и 33% гелия, 47% серы и сопоставимые объемы аммиака, карбамида, фосфатов и алюминия.
На фоне теряющего устойчивость мирового рынка ресурсов быстро оформляются две новые нормальности. Первая – ультиматумы президента США Дональда Трампа, которые, сменяя друг друга, становятся самостоятельным фактором рынка и политики. К вечеру 5 апреля он перевел спор о судоходстве в режим жесткого дедлайна. В соответствии с последним озвученным ультиматумом американской стороны, если Ормуз не будет открыт к 20.00 вторника, 7 апреля, по времени Восточного побережья США, Ирану грозят удары по электростанциям и мостам. Одновременно в обороте идея 45-дневного прекращения огня, которую посредники пытаются превратить в переговорный трек. В параллельной дипломатической реальности, формирующейся под давлением силового хода, медленно прорастают временные контуры более долгосрочной деэскалации. Оба механизма – и императивный, и дипломатический – сосуществуют, и пока эта новая реальность не дает устойчивого результата