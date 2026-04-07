Затянувшаяся пауза

Затянувшаяся паузаСвоевременное реформирование института банкротства обеспечит значительный положительный эффект для российской экономики
Нахождение предприятия в процедуре банкротства не только значительно ограничивает его хозяйственные возможности, но и негативно влияет на возможности других экономических субъектов: напрямую – на его контрагентов, работников, бюджет, косвенно – на его окружение, и чем больше масштаб деятельности компании, тем это влияние больше. Поэтому сроки пребывания предприятия в процедуре банкротства, чем бы она ни завершилась, должны быть настолько краткими, насколько это возможно без потери эффективности процедуры и нарушения законных ожиданий и интересов ее участников.
За последние 10 лет наметилась устойчивая тенденция увеличения общих сроков процедуры банкротства, которые выросли в два раза: для сравнения, в 2025 г. этот показатель достиг 48 месяцев, а в 2015 г. – 25 месяцев. Затягивание процедур банкротства приводит к росту временных и материальных издержек их участников, отдаляет возвращение работоспособных предприятий в полноценный деловой оборот, снижает приведенную стоимость получаемых кредиторами денежных средств. Бюджет не получает доходы от имущественных налогов. Кроме того, длительное нахождение предприятий в процедурах банкротства приводит к потере рабочих мест гражданами страны и может сопровождаться нарастанием социальной напряженности.