За 15 лет до закрытия

Прогнозы заместителя главы администрации президента Максима Орешкина относительно заката традиционного банкинга могут воплотиться в жизнь в течение 12–15 лет. Эта перспектива давно обсуждается в кругу экономистов. Еще Йозеф Шумпетер отмечал, что внедрение инновационных технологий приводит к отмиранию старых бизнес-моделей, а иногда и целых отраслей. В работах нобелевского лауреата Жана Тироля прослеживается мысль о том, что в современной экономике платформы устраняют необходимость в традиционном линейном посредничестве, обеспечивая участникам рынка возможность прямого и равноправного взаимодействия. Для финансового сектора это означает одно: технологические платформы, основанные на блокчейне и цифровых финансовых активах, будут все чаще напрямую соединять инвесторов и «потребителей» капитала, минуя раздутый банковский сектор. Профессор Корнеллского университета и старший научный сотрудник Брукингского института Эсвар Прасад как минимум с 2021 г. регулярно выдвигает на медиаплощадках Международного валютного фонда и Всемирного экономического форума тезис о том, что в обозримой перспективе многие функции традиционных банков будут деконструированы и переданы децентрализованным технологическим платформам. Китайские эксперты, такие как руководитель Института исследования цифровых валют Народного банка Китая Му Чанчунь, настаивают, что традиционные банки уже утратили монополию на розничное финансовое обслуживание, уступив часть позиций алгоритмическим платформам.