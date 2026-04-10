Главная / Мнения /

«Вот это драма!»: сцены из предсемейной жизни

В прокат вышла трагикомедия студии A24 с Робертом Паттинсоном и Зендеей
Роман Черкасов , критик

До бракосочетания Чарли (Роберт Паттинсон) и Эммы (Зендея) остались считаные дни, которые пара проводит, сочиняя свадебные речи и выбирая блюда для праздничного стола. Во время дегустации вина в обществе близких друзей – Майка (Мамуду Ати) и его жены Рэйчел (Алана Хаим) – разговор заходит о допустимых и недопустимых проступках. Слово за слово, бокал за бокалом, и компания решает сыграть в пети-жё, которое полтора столетия назад затеял Фердыщенко в «Идиоте» Достоевского, – каждый должен рассказать о самом плохом поступке в своей жизни.

Последовавшая за этим сцена драматургически образцово характеризует каждого из четырех персонажей. Сдержанный Майк смущенно кается в сущем пустяке. Рэйчел рассказывает о своей жестокой проделке с такой гордостью, что легко заподозрить, будто этот поступок – далеко не самая дурная ее выходка, просто все остальное она искренне считает хорошим и правильным. Чарли юлит и мямлит что-то расплывчатое. А вот лаконичное признание Эммы производит эффект, моментально выводящий ситуацию за рамки игры, – слушатели в шоке, Рэйчел и вовсе в бешенстве, а жених начинает сомневаться, с тем ли человеком он собрался связать свою жизнь.

