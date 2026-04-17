«Коммерсант»: преступление и наказание

В юности Андрей (Александр Петров – трилогия «Лед», сериалы «Камбэк» и «Звоните ДиКаприо!») мечтал стать писателем, но в 1990-е гг. здраво рассудил, что деньги важнее. Поэтому, оставив литературные занятия, он на пару с другом Мишей (Михаил Тройник – Гриша Вырин из «Библиотекаря») открыл подпольный банк, занимавшийся теневыми финансовыми операциями. Однажды партнеры ввязываются в аферу с украденными на госзакупках 60 млрд руб. Махинация привлекает внимание правоохранительных органов, Андрей становится фигурантом уголовного дела и прямо в своем дорогом костюме оказывается в переполненной камере «Матросской тишины». Теперь, чтобы сохранить здоровье и рассудок, герою нужно адаптироваться в не очень дружелюбном арестантском социуме: наладить хорошие отношения, нигде не накосячить, постараться, чтобы не прирезали. А для начала – хотя бы найти свободную койку, где можно поспать.