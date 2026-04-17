«Коммерсант»: преступление и наказание

«Коммерсант»: преступление и наказаниеВ прокат выходит экранизация бестселлера Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет»
В юности Андрей (Александр Петров – трилогия «Лед», сериалы «Камбэк» и «Звоните ДиКаприо!») мечтал стать писателем, но в 1990-е гг. здраво рассудил, что деньги важнее. Поэтому, оставив литературные занятия, он на пару с другом Мишей (Михаил Тройник – Гриша Вырин из «Библиотекаря») открыл подпольный банк, занимавшийся теневыми финансовыми операциями. Однажды партнеры ввязываются в аферу с украденными на госзакупках 60 млрд руб. Махинация привлекает внимание правоохранительных органов, Андрей становится фигурантом уголовного дела и прямо в своем дорогом костюме оказывается в переполненной камере «Матросской тишины». Теперь, чтобы сохранить здоровье и рассудок, герою нужно адаптироваться в не очень дружелюбном арестантском социуме: наладить хорошие отношения, нигде не накосячить, постараться, чтобы не прирезали. А для начала – хотя бы найти свободную койку, где можно поспать.
«Коммерсант» снят по мотивам автобиографического романа Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». В 1996 г. будущий писатель был арестован по экономической статье, провел в «Лефортово» и «Матросской тишине» почти три года и потом описал свой опыт в книге, опубликованной в 2006 г. и вошедшей в шорт-лист «Национального бестселлера». Хотя Рубанов имеет опыт создания киносценариев (в его резюме – работа над «Викингом», «Муркой» и «Вратарем Галактики»), адаптацией текста занимались сами режиссеры – дебютанты Федор и Никита Кравчуки (сыновья режиссера фильмов «Викинг», «Итальянец» Андрея Кравчука).