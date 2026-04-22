Виртуальное перемещение

Виртуальное перемещениеРоссияне стали чаще заглядываться на Белоруссию
Cтатистика по запросам о переезде из России поползла вверх. В январе, по данным сервиса «Яндекс Вордстат», их было 19 600. В феврале – 22 900. В марте – 40 000.
Вряд ли это простая сезонность. В январе – марте 2025 г. количество таких запросов было 16 200, 12 400 и 12 900 соответственно. Нынешний рост совпал с активным введением «белых списков».
Чтобы сравнить, насколько существенна эта цифра, можно вспомнить предыдущие два рекорда по запросам с формулировкой «переезд из России» – пользователи поставили их в 2022 г. После начала конфликта на Украине россияне в марте того года набрали это словосочетание в поисковой строке «Яндекса» около 56 000 раз. А старт частичной мобилизации в сентябре повлек за собой 43 000 таких запросов.
Впрочем, данные того же ВЦИОМа показывают, что декларируемые эмиграционные настроения только сокращаются. Если в 2020 г. 16% говорили о желании уехать за границу, то в 2025 г. – только 6%.
Судя по связанным, более узким запросам в «Яндексе», кардинально менять свой образ жизни россияне не хотят. Феномен, который обсуждали в последние недели: они суммарно больше 20 000 раз искали подробности переезда в соседнюю Белоруссию: плюсы и минусы, во сколько он обойдется, какие документы для этого нужны, особенности оформления на постоянное место жительство.
Легализация для россиян там простая, а русский язык наравне с белорусским является государственным. Наконец, в Белоруссии пользуются популярностью и работают без ограничений соцсети, работа которых в России затруднена. Согласно данным международной организации DataReportal, опубликованным на сайте министерства информации республики в конце 2025 г., самой массовой соцсетью является TikTok: 7,64 млн в возрасте 18 лет и старше. У молодого поколения популярен Instagram
Нужно сделать одну (важную) оговорку – Белоруссия не ведет боевые действия. И там иначе стоит вопрос безопасности.
Между строчкой в поисковике и купленным билетом в один конец – дистанция длиною в привязанность к родному месту, людям, знакомому образу жизни и работе. Но она может сокращаться, если удерживаться за нормальность становится трудней.