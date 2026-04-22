Маховик данных

Физический ИИ (Physical AI) – это, по сути, любой выход ИИ в физический мир: антропоморфы, дроны, беспилотные авто, роботы-пылесосы и целые умные фабрики. Но чаще всего под Physical AI понимают роботов разных форм-факторов. Как и ИИ, люди активно пытаются делать роботов с середины прошлого века. Долгое время всем удавалось создавать только жестко запрограммированных заводских роботов без ИИ, которые даже не пытались адаптироваться к изменениям в среде. Попытки это изменить часто заканчивались неудачей даже у технологических лидеров: Google купил нашумевших Boston Dynamics в 2013 г., не смог сделать бизнес и продал их SoftBank в 2017 г. Уже через четыре года SoftBank продал 80% компании Hyundai.