Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 166,66+0,58%RGBI120,8+0,04%CNY Бирж.11,07+1,08%IMOEX2 771,46+0,36%RGBITR786,01+0,07%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

«Возвращение Синей Бороды»: Виктор Пелевин и мировое злодейство

В продажу поступила новая книга главного циника российской литературы
Николай Корнацкий , критик

Срочное включение – Виктор Пелевин нарушил свою эфирную сетку последних лет и выпустил книгу не осенью, а весной. Почему? Очевидно, циничный комментатор медийной повестки опасался оказаться вчерашней новостью или бородатым анекдотом (заглавие – а точнее, сам Пелевин – так и провоцирует на дурацкие каламбуры). Действительно, имя Джеффри Эпштейна, американского финансиста и, как уже точно известно, организатора преступной сети по торговле и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, сегодня еще на слуху. Но кто знает – быть может, к концу года другие новости окончательно вытеснят его на периферию нашего внимания. А именно Эпштейн стал главным героем повести «Возвращение Синей Бороды», давшей название всему сборнику.

Как Пелевину удалось написать новинку так быстро, становится понятно после первых же страниц. Дело в том, что «Возвращение Синей Бороды» притворяется дайджестом вымышленного романа – и этот «читерский» жанр, очевидно, вполне органичен пелевинскому темпераменту. Отделка сцен, лепка характеров, нагнетание интриги – эти и прочие приметы традиционной прозы ему всегда были не то чтобы очень интересны. А формат как бы пересказа чужого текста позволяет на законных основаниях минимизировать рутину и сосредоточиться на том, что, собственно, и подстегивает писателя без малого 40 лет нажимать на клавиши – остроумная фабула, издевательская критика капитализма и пропаганда буддистской идеи, что мы пусты и вокруг нас – пустота.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь