«Возвращение Синей Бороды»: Виктор Пелевин и мировое злодейство

«Возвращение Синей Бороды»: Виктор Пелевин и мировое злодействоВ продажу поступила новая книга главного циника российской литературы
Срочное включение – Виктор Пелевин нарушил свою эфирную сетку последних лет и выпустил книгу не осенью, а весной. Почему? Очевидно, циничный комментатор медийной повестки опасался оказаться вчерашней новостью или бородатым анекдотом (заглавие – а точнее, сам Пелевин – так и провоцирует на дурацкие каламбуры). Действительно, имя Джеффри Эпштейна, американского финансиста и, как уже точно известно, организатора преступной сети по торговле и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, сегодня еще на слуху. Но кто знает – быть может, к концу года другие новости окончательно вытеснят его на периферию нашего внимания. А именно Эпштейн стал главным героем повести «Возвращение Синей Бороды», давшей название всему сборнику.
Как Пелевину удалось написать новинку так быстро, становится понятно после первых же страниц. Дело в том, что «Возвращение Синей Бороды» притворяется дайджестом вымышленного романа – и этот «читерский» жанр, очевидно, вполне органичен пелевинскому темпераменту. Отделка сцен, лепка характеров, нагнетание интриги – эти и прочие приметы традиционной прозы ему всегда были не то чтобы очень интересны. А формат как бы пересказа чужого текста позволяет на законных основаниях минимизировать рутину и сосредоточиться на том, что, собственно, и подстегивает писателя без малого 40 лет нажимать на клавиши – остроумная фабула, издевательская критика капитализма и пропаганда буддистской идеи, что мы пусты и вокруг нас – пустота.