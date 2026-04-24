«Возвращение Синей Бороды»: Виктор Пелевин и мировое злодейство

Как Пелевину удалось написать новинку так быстро, становится понятно после первых же страниц. Дело в том, что «Возвращение Синей Бороды» притворяется дайджестом вымышленного романа – и этот «читерский» жанр, очевидно, вполне органичен пелевинскому темпераменту. Отделка сцен, лепка характеров, нагнетание интриги – эти и прочие приметы традиционной прозы ему всегда были не то чтобы очень интересны. А формат как бы пересказа чужого текста позволяет на законных основаниях минимизировать рутину и сосредоточиться на том, что, собственно, и подстегивает писателя без малого 40 лет нажимать на клавиши – остроумная фабула, издевательская критика капитализма и пропаганда буддистской идеи, что мы пусты и вокруг нас – пустота.