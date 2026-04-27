Демография pro-life

Прогнозы по России пока осторожные: к концу столетия нас может оказаться около 135 млн, включая 22 млн мигрантов. Перспективы многих стран с сопоставимыми экономиками выглядят пока куда более хмурыми. Но переход к 2100 г. от нынешних 146 млн к 135 млн – тяжелая история, особенно на фоне быстрого роста среднего возраста и неизменного пространственного дисбаланса: к востоку от Урала живет лишь каждый четвертый россиянин. Наконец, чем меньше население, тем уже внутренний рынок, приобретающий дополнительное значение в условиях наметившейся фрагментации мировой экономики.