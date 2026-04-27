Демография pro-life

Демография pro-lifeЗачем нужны новорожденные дети в мире алгоритмов и «темных цехов»
Тема демографического вызова – и поиска ответов – в последние несколько лет перешла из узкой зоны интересов нескольких профессионалов в фокус постоянного общего внимания. Ведь мир меняется в том числе и в этом отношении. Прогнозов по дальнейшему экспоненциальному росту населения Земли больше нет; почти все исследователи единодушны в том, что до конца столетия рост населения планеты остановится. Некоторые страны из-за спада рождаемости столкнулись с угрозой заметной депопуляции в перспективе 2–3 десятилетий. Страны, которые еще недавно выглядели как неиссякаемый источник замещающей миграции, демонстрируют признаки остановки прироста.
Прогнозы по России пока осторожные: к концу столетия нас может оказаться около 135 млн, включая 22 млн мигрантов. Перспективы многих стран с сопоставимыми экономиками выглядят пока куда более хмурыми. Но переход к 2100 г. от нынешних 146 млн к 135 млн – тяжелая история, особенно на фоне быстрого роста среднего возраста и неизменного пространственного дисбаланса: к востоку от Урала живет лишь каждый четвертый россиянин. Наконец, чем меньше население, тем уже внутренний рынок, приобретающий дополнительное значение в условиях наметившейся фрагментации мировой экономики.