«Терпи подножки и толчки»Такой совет можно дать теперь не девочкам, а писателям не тех взглядов
Есть новости, которые сначала хочется перечитать – не потому, что они сложные, а потому, что в них веришь не с первого раза. К сообщению о том, что председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить книги детского писателя Григория Остера на наличие «сомнительных с педагогической точки зрения установок», я возвращалась несколько раз.
Первая мысль возникает тревожная. Кажется, что юмор и бытовая сатира снова оказались под подозрением. Я на всякий случай открыла известный сборник – «Вредные советы», наткнулась на такое:
«Родился девочкой – терпи
Подножки и толчки.
И подставляй косички всем,
Кто дернуть их не прочь.
Зато когда-нибудь потом
Покажешь кукиш им
И скажешь: «Фигушки, за вас
Я замуж не пойду!»
Читаешь – и задумываешься, а почему это могло заинтересовать СКР? Позже выяснилось, о творчестве Остера заговорили с подачи депутата Госдумы Марии Бутиной.
Кроме стихов писателя под сомнение поставили и множество других детских произведений. Деструктивный контент понимается как фактор риска, может сформировать противоправное поведение. Стоит проверить.
Но фамилия Остера взорвала инфопространство. На его произведениях выросло и мое (1996 г. р.), и предыдущие поколения. Первые стихи из «Вредных советов» писателя были опубликованы в 1983 г. в советском журнале «Колобок». Тогда, кажется, должны были следить за контентом. В 2004 г. Остер по поручению Владимира Путина участвовал в наполнении кремлевского сайта «Президент России – гражданам школьного возраста». На этом портале появились вопросы (и ответы на них) из области обществознания. В привычном автору ключе.
Можно было бы предположить, что глава СКР, услышав сатирические нотки, не мог отреагировать по-другому. Но кажется, что любые советы Остера стали «вредными» скорее из-за его выступления по не литературному вопросу.
Но если вынести за скобки взгляды Остера, это один из немногих писателей, который разговаривал с ребенком на его языке. Так что эта история – не про автора, а про отношение к детству как таковому.
Мы либо признаем, что ребенок способен мыслить и сомневаться, либо продолжаем считать, что его нужно прятать. И этот выбор сейчас определяет взрослую реальность. Именно взрослые будут проводить оценку контента на деструктивность. Как и с каким результатом – интрига.
Кстати, в 2004 г. на «детском» сайте Кремля рассуждали, имеет ли право государство говорить, какую одежду носить и какие книжки читать. Ознакомиться с информацией рекомендовал сам Путин.