Свобода по договоренности

Обмены заключенными – один из главных маркеров, отражающих конфигурацию внешней политики. История с ученым Александром Бутягиным на первый взгляд казалась безвыходной. Его задержали в Польше, и, несмотря на развернувшуюся в российском информпространстве активную защиту археолога, предпосылок его вернуть на родину быстро не было. Руки опускались и у тех, кто ему сочувствовал, и у тех, кто возмущался: мол, думать надо, куда и в каких обстоятельствах едешь.