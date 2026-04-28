Что известно об обмене на границе Белоруссии и Польши

В Россию вернется археолог, историк Александр Бутягин, задержанный в Польше в декабре 2025 г. по просьбе Украины. Киев обвиняет его в проведении незаконных археологических работ в Крыму и уничтожении объектов культурного наследия с ущербом более 200 млн гривен. Бутягина могли экстрадировать на Украину по решению польского суда, которое было вынесено в марте.