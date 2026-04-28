YDEX4 069,5-1,96%CNY Бирж.10,98+0,37%IMOEX2 696,58-1,31%RTSI1 137,27-1,16%RGBI119,35-0,09%RGBITR778,01-0,06%
Главная / Политика /

Что известно об обмене на границе Белоруссии и Польши

В Россию вернулся археолог Александр Бутягин, которого могли экстрадировать на Украину
Валерия Хлобыстова
Илья Лакстыгал
Agencja Wyborcza.pl via REUTERS
Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Белоруссия и Польша провели обмен задержанных и осужденных по формуле «5 на 5». В ходе процедуры были освобождены граждане Белоруссии, России и ряда других стран – членов СНГ. Им всем оказали первичную медицинскую и бытовую помощь.

«Ведомости» собрали главное, что известно об обмене.

  • В Россию вернется археолог, историк Александр Бутягин, задержанный в Польше в декабре 2025 г. по просьбе Украины. Киев обвиняет его в проведении незаконных археологических работ в Крыму и уничтожении объектов культурного наследия с ущербом более 200 млн гривен. Бутягина могли экстрадировать на Украину по решению польского суда, которое было вынесено в марте.

  • Обмен российского археолога через Белоруссию произошел потому, что напрямую России его не могли бы передать. «Это было бы политически неприемлемо в Польше», – рассказал «Ведомостям» источник, близкий к стороне защиты Бутягина во время судебного процесса в Польше.

  • В ходе обмена была освобождена супруга российского миротворца в Приднестровье. Ее задержали в Кишиневе в 2025 г., женщине был вынесен приговор по сфальсифицированному делу о даче взятки.

  • По данным ФСБ России, взамен на граждан России Молдавии вернули двоих кадровых офицеров спецслужбы республики. Они находились в России с 2025 г., прибыв по фальшивым документам.

  • Комитет государственной безопасности Белоруссии выразил благодарность ФСБ России. Иностранное ведомство отметило высокий уровень взаимодействия с российскими коллегами в решении наиболее сложных вопросов, передает «БелТА».

  • В обмене приняли участие спецслужбы семи государств.

  • Премьер-министр Польши Дональд Туск присутствовал на польско-белорусской границе во время обмена для встречи освобожденного журналиста Андрея Почобута. Политик пропустил заседание правительства республики. «Андрей Почобут свободен!» – написал Туск в соцсети X и прикрепил фотографию с журналистом на КПП.

