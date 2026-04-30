«Грация»: закон и благодать

Президенту Италии Мариано де Сантису (Тони Сервилло, получивший за эту роль приз на Венецианском фестивале), пожилому синьору с добрым лицом и грустными глазами, осталось совсем недолго до окончания срока. Он уже вступил в так называемый «белый семестр» – последние шесть месяцев президентства, во время которых его и без того ограниченные полномочия (напомним, что Италия – парламентская республика) стали еще меньше: по закону он уже не может распустить палаты и назначить новые выборы. Всегда осторожный, он и не стал бы этого делать, но все-таки не хотеть и не мочь – не одно и то же. Впрочем, еще не поздно объявить кому-нибудь войну («Не искушайте меня, господин президент», – вежливо парирует обаятельный генерал, оторвавшись от игры на скрипке). Или подписать закон об эвтаназии, к чему де Сантиса склоняет дочь и по совместительству личная помощница Доротея (Анна Ферцетти – «28 дней»), а его друг римский Папа (представленный тут в образе темнокожего джентльмена с седыми дредами), как положено доброму католику, отговаривает.