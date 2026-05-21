Шторм в три балла

Шторм в три баллаКак «Евровидение» смыло главу Гостелерадио Молдовы
Это нужно было видеть: ведущая из Кишинева зачитывает баллы молдавского жюри «Евровидения-2026». Румыния получает три балла. В студии – немая сцена. В соцсетях – цунами: «Позор!», «Отставка!» Спустя двое суток глава государственной компании Teleradio-Moldova (TRM) Влад Цуркану действительно положил на стол заявление об уходе, за три балла румынской певице на «Евровидении-2026». Разберем, почему этот курьез можно считать учебным примером работы идеологизированной власти.
16 мая 2026 г. в Вене отгремел финал 70-го, юбилейного, «Евровидения». Молдова выступала достойно: рэпер Satoshi с песней Viva, Moldova! занял 8-е место. Национальное жюри из семи человек (среди которых заместитель Цуркану Андрей Запша) выставило баллы по профессиональным критериям: 12 баллов – Польше, 10 – Израилю, 8 – Греции, 7 – Болгарии, 6 – Норвегии, 5 – Чехии, 4 – Австралии. А дальше – внимание: 3 балла – Румынии, 2 – Франции, 1 – Италии. Украине – ноль. Жюри слушало репетиции, оценивало вокальные данные, композицию, сценическое выступление. Но когда вышли данные зрительского голосования, случился тектонический разрыв: зрители отправили Румынии максимальные 12 баллов. Жюри и публика оказались в разных вселенных. Этот разрыв оказался спичкой, поднесенной к идеологическому бикфордову шнуру.