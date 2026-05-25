Многополярность и суверенитет: испытание Африкой

Россия в этом ряду занимает особую позицию. Ее присутствие в Африке сегодня в большей степени сосредоточено в пяти сферах: безопасность и военно-техническое сотрудничество, энергетика, добыча ресурсов, поставки зерна и удобрений. Эти направления формируют основу текущего взаимодействия, однако пока малы по объему и не создают достаточно устойчивой экономической связанности. Политическое и военно-политическое взаимодействие России с Африкой принципиально более объемно, чем экономическое и социальное; пока наше присутствие при широком функциональном спектре ограничено по глубине. Россия не входит в топ-20 стран – источников инвестиций в Африку, и поскольку вряд ли речь идет о возможности на порядок увеличить объем инвестиций, то важно ориентироваться на другие форматы.