Кубинский повод

США предъявили 94-летнему Раулю Кастро обвинения по делу 1996 г., когда кубинские вооруженные силы сбили два гражданских самолета с американскими гражданами на борту. Тогда тот занимал должность министра обороны, и вместе с ним в числе обвиняемых оказались пятеро военных, непосредственно участвовавших в той операции. С точки зрения Гаваны, самолеты вторглись в воздушное пространство Кубы, тогда как американская сторона утверждает, что инцидент произошел за его пределами.