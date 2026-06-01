Новый гарант международной торговли

Непредсказуемая санкционная политика США и ЕС ускоряет фрагментацию глобального рынка и подталкивает уязвимые экономики стран Глобального Юга к поиску альтернативных центров силы. В этих условиях Китай закономерно воспринимается странами мирового большинства как более прагматичный, предсказуемый и последовательный партнер.