Исцеленный Трампом

Исцеленный ТрампомКак госсекретарь Марко Рубио стал самым влиятельным членом команды президента США
На одной из последних пресс-конференций Дональд Трамп похвастался способностью американских ученых чуть ли не воскрешать людей. И на этот раз американский президент не обманул: он сам практически сотворил чудо, оживив политическую карьеру одного из самых неприметных и таинственных членов своего кабинета – госсекретаря Марко Рубио.
Российский обыватель узнал о нем лишь во второе президентство Трампа. В США же Рубио в начале 2010-х гг. прочили в спасители республиканской партии, а в дальнейшем и в президенты. Его молодость освежала партию, смахивая с нее пыль восьми лет президентства Буша-младшего. Его латиноамериканское происхождение открывало возможность расширить традиционный электорат за счет самого быстрорастущего меньшинства. Верил во все это и сам Рубио, поэтому и решил баллотироваться в президенты на выборах 2016 г. – но победу одержал Трамп.
К началу второго трамповского президентства Рубио перестали воспринимать как политическую фигуру с большим будущим. Умеренные республиканцы не видели в нем лидера из-за его нежелания сопротивляться Трампу. Сторонники Трампа не доверяли Рубио, видя в нем замаскированного глобалиста. Все начало меняться в мае 2025 г., когда помимо основной должности госсекретаря Рубио дали другую – и. о. советника по национальной безопасности. Руководство госдепом дает ему бюрократический ресурс, а должность советника открывает бесперебойный «доступ к телу». Он отвечает за ежедневное информирование президента о международных делах и проводит с ним больше времени, чем другие члены кабинета. Из всего окружения Трампа только Рубио смог добиться максимальной реализации своих внешнеполитических взглядов. Концентрация на Западном полушарии, ужесточение давления на Венесуэлу, Кубу и Иран – все это соотносится с тезисами, которые Рубио озвучивал на протяжении многих лет, будучи сенатором. Он не только взял под контроль кадровую политику госдепа, но и продвинул своих людей на ключевые должности в совете по нацбезопасности, включая должность помощника президента по внешнеполитическим вопросам.
На этом фоне Рубио стал догонять ранее бесспорного лидера борьбы за трамповское наследство – вице-президента Джеймса Вэнса. C конца ноября 2024 г. было проведено 37 крупных опросов о возможных результатах будущих праймериз. В 36 из них на 1-м месте оказывался Вэнс. В 34 случаях из 37 разрыв в его пользу был не меньше 15 п. п. Но результаты Рубио почти постоянно росли. В апрельском опросе компании Atlas Intel Рубио и вовсе опередил Вэнса на 15,8 п. п.: 45,4% против 29,6%. Если обратиться к усредненным данным, на 27 мая лидером республиканской гонки остается Вэнс с 38,6%, Рубио занимает 2-е место с 21,9%. Пока Рубио не похож на того, кто отнимет у Вэнса пальму первенства. Но он определенно набирает политический капитал, который в будущем обязательно использует на общенациональном уровне.