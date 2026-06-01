Исцеленный Трампом

К началу второго трамповского президентства Рубио перестали воспринимать как политическую фигуру с большим будущим. Умеренные республиканцы не видели в нем лидера из-за его нежелания сопротивляться Трампу. Сторонники Трампа не доверяли Рубио, видя в нем замаскированного глобалиста. Все начало меняться в мае 2025 г., когда помимо основной должности госсекретаря Рубио дали другую – и. о. советника по национальной безопасности. Руководство госдепом дает ему бюрократический ресурс, а должность советника открывает бесперебойный «доступ к телу». Он отвечает за ежедневное информирование президента о международных делах и проводит с ним больше времени, чем другие члены кабинета. Из всего окружения Трампа только Рубио смог добиться максимальной реализации своих внешнеполитических взглядов. Концентрация на Западном полушарии, ужесточение давления на Венесуэлу, Кубу и Иран – все это соотносится с тезисами, которые Рубио озвучивал на протяжении многих лет, будучи сенатором. Он не только взял под контроль кадровую политику госдепа, но и продвинул своих людей на ключевые должности в совете по нацбезопасности, включая должность помощника президента по внешнеполитическим вопросам.