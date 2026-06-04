На перевале

На перевалеНовые возможности цифровых финансовых активов
За четыре года с момента выпуска первых цифровых финансовых активов в России зарегистрировано уже более 3000 выпусков ЦФА, однако объемы рынка остаются относительно скромными в сравнении с его реальным потенциалом. Но 2026 год обещает стать переломным: ключевые регуляторные изменения, трансформация инфраструктуры и макроэкономические факторы создают предпосылки для массового вхождения ЦФА в общепринятые финансовые практики.
ЦФА представляют собой цифровую форму традиционных инструментов – облигаций, акций, прав требования или на недвижимость. При этом их учет и оборот организованы через технологии распределенного реестра, что позволяет дробить активы на мелкие доли, ускорять сделки с помощью смарт-контрактов и расширять доступ к уникальным инструментам, таким как сырьевые поставки или будущие права. В условиях санкционного давления ЦФА могут также выполнять роль инструмента для обслуживания внешнеторговых сделок, альтернативного классическим банковским платежам.