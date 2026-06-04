Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTKM51,09-1,18%CNY Бирж.10,86+0,64%IMOEX2 601,35-0,73%RTSI1 117,32-1,79%RGBI119,05+0,24%RGBITR784,63+0,27%
Главная / Мнения /

На перевале

Новые возможности цифровых финансовых активов
Анатолий Аксаков , председатель комитета Госдумы по финансовому рынку

За четыре года с момента выпуска первых цифровых финансовых активов в России зарегистрировано уже более 3000 выпусков ЦФА, однако объемы рынка остаются относительно скромными в сравнении с его реальным потенциалом. Но 2026 год обещает стать переломным: ключевые регуляторные изменения, трансформация инфраструктуры и макроэкономические факторы создают предпосылки для массового вхождения ЦФА в общепринятые финансовые практики.

ЦФА представляют собой цифровую форму традиционных инструментов – облигаций, акций, прав требования или на недвижимость. При этом их учет и оборот организованы через технологии распределенного реестра, что позволяет дробить активы на мелкие доли, ускорять сделки с помощью смарт-контрактов и расширять доступ к уникальным инструментам, таким как сырьевые поставки или будущие права. В условиях санкционного давления ЦФА могут также выполнять роль инструмента для обслуживания внешнеторговых сделок, альтернативного классическим банковским платежам.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте