На перевале

ЦФА представляют собой цифровую форму традиционных инструментов – облигаций, акций, прав требования или на недвижимость. При этом их учет и оборот организованы через технологии распределенного реестра, что позволяет дробить активы на мелкие доли, ускорять сделки с помощью смарт-контрактов и расширять доступ к уникальным инструментам, таким как сырьевые поставки или будущие права. В условиях санкционного давления ЦФА могут также выполнять роль инструмента для обслуживания внешнеторговых сделок, альтернативного классическим банковским платежам.