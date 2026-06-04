Настоящая химия российского бизнеса

Но конкуренция – это не война на уничтожение. Когда мы говорим о бизнесе по-русски, мы говорим о синергии. Наш рынок электронной коммерции уникален: аналогов ему нет нигде в мире. Практически во всех странах доминирует один игрок. А у нас – несколько сильных лидеров, и это заставляет всех быть в тонусе. Здоровая конкуренция – это двигатель, который не позволяет стоять на месте.