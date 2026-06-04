Настоящая химия российского бизнеса

Настоящая химия российского бизнесаПочему предприниматели готовы отдавать больше, чем получают
Когда меня просят описать современного российского предпринимателя, я вспоминаю не цифры и не рейтинги, а миллионы людей, которые каждый день доказывают: бизнес в России – это не про быстрые деньги, а про созидание.
И я вижу это на примере нашей экосистемы, где больше половины продавцов – женщины. Многие из них начинали с нуля, без стартового капитала и специального образования. Русский бизнес сегодня – это бизнес с человеческим лицом, бизнес возможностей, а не закрытых клубов.
Именно поэтому я не люблю термин «маркетплейс». Маркетплейс – это витрина, которая берет комиссию за транзакции. Мы же строим цифровую экосистему, где предприниматель получает не просто доступ к аудитории, а весь комплекс сервисов – от логистики до финтеха.
В этом и есть суть российского подхода: не просто совершить сделку, а выстроить долгосрочное партнерство. Партнерство – это вообще ключевое слово. Мы открыты к сотрудничеству с банками, государством и даже с конкурентами. Каждый год мы открываем все новые и новые пути взаимодействия с платформой – это новая экономика.
Конкуренция – это хорошо, она заставляет двигаться вперед.
Но конкуренция – это не война на уничтожение. Когда мы говорим о бизнесе по-русски, мы говорим о синергии. Наш рынок электронной коммерции уникален: аналогов ему нет нигде в мире. Практически во всех странах доминирует один игрок. А у нас – несколько сильных лидеров, и это заставляет всех быть в тонусе. Здоровая конкуренция – это двигатель, который не позволяет стоять на месте.
Мы не боимся учиться у других. Тон сейчас задают азиатские рынки. Но мы идем своим путем, потому что российский предприниматель – это не калька с западного или восточного дельца. Это человек, который умеет адаптировать мировые тренды под нашу суровую, но такую родную реальность.
Российский предприниматель – трудоголик и созидатель. Он умеет находить нестандартные ходы, потому что простых решений и свободных денег у нас, как правило, нет. Он постоянно учится: мы видим, как на платформу приходят люди, которые никогда не занимались торговлей, и за несколько месяцев становятся успешными продавцами. Предпринимательство молодеет, приходит молодежь, и это здорово.
Но главное качество, которое я ценю в наших бизнесменах, – это человечность. Мы не просто строим логистические коридоры, мы строим экономику доверия. Когда наша компания заходит в новый регион или новую страну, мы стараемся стать там своими, полезными, понять потребности людей, условия их жизни, привычки, даже культуру и традиции.
Бизнес по-русски – это когда ты чувствуешь ответственность не только перед акционерами, но и перед городом, перед каждым продавцом, перед каждым курьером.
Еще одна черта современного бизнесмена – вера в технологии и инновации. Мы тестируем новые инструменты на базе ИИ, потому что хотим дать клиенту уверенность в выборе.
Российский бизнес больше не догоняет – он идет своим путем. Главное, что нас объединяет, – желание отдавать миру больше, чем получаешь от него: от этого и случается настоящая химия. Деньги – это лишь топливо, а цель – создать что-то значимое, что останется в истории. И мне кажется, у российского бизнеса это получается.