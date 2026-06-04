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Защищенная привлекательность

Россия ждет новых иностранных инвесторов
Эдуард Войтенко

В условиях сдержанной инвестиционной активности российские власти усиливают контроль над ключевыми отраслями и одновременно пытаются привлекать иностранный капитал. В результате возникает двухконтурная модель, предполагающая наличие защитного контура, обеспечивающего контроль над операциями с участием иностранного капитала, и контура стимулирующего, с особыми механизмами для инвесторов, готовых работать по новым правилам. Эта логика просматривается в серии решений от ужесточения доступа к стратегическим активам и продления контрсанкционных мер до запуска международных территорий опережающего развития (МТОР) и первых сделок через счета типа «Ин». Пока баланс смещен в сторону защитного контура, но именно способность государства со временем выровнять его определит, удастся ли компенсировать нехватку внутренних инвестиций внешними.

Инвестиции в основной капитал в 2023–2024 годах росли на 9,8% и 8,4% соответственно, но по итогам 2025 года сократились на 2,3% (данные Росстата). Во многом это коррекция после бурного роста: за 2021–2024 годы их объем в реальном выражении увеличился почти на 38%. В 2026 году Минэкономразвития ожидает дальнейшее сокращение инвестиций в основной капитал на 1,5%, а при консервативном сценарии – на 3,5%.

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