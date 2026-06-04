Защищенная привлекательность

В условиях сдержанной инвестиционной активности российские власти усиливают контроль над ключевыми отраслями и одновременно пытаются привлекать иностранный капитал. В результате возникает двухконтурная модель, предполагающая наличие защитного контура, обеспечивающего контроль над операциями с участием иностранного капитала, и контура стимулирующего, с особыми механизмами для инвесторов, готовых работать по новым правилам. Эта логика просматривается в серии решений от ужесточения доступа к стратегическим активам и продления контрсанкционных мер до запуска международных территорий опережающего развития (МТОР) и первых сделок через счета типа «Ин». Пока баланс смещен в сторону защитного контура, но именно способность государства со временем выровнять его определит, удастся ли компенсировать нехватку внутренних инвестиций внешними.